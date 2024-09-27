صور أدعية يوم الجمعة.. أجمل الأدعية والسنن النبوية

صور أدعية يوم الجمعة.. يستعد المسلمون لاستقبال يوم الجمعة بأجمل العبارات والأدعية التي تعبر عن فرحتهم بهذا اليوم المبارك, وتعد هذه العبارات جزءًا لا يتجزأ من الثقافة الإسلامية، إذ يُتبادلها الأفراد عبر وسائل التواصل الاجتماعي في كل أسبوع.

تستعرض جريدة “الموجز” صور أدعية يوم الجمعة والسنن المرتبطة بيوم الجمعة، وأهمية هذا اليوم في حياة المسلمين.

صور أدعية يوم الجمعة

تعددت الأدعية التي يُحرص المسلمون على تلاوتها في يوم الجمعة، ومن أبرزها:

صور ادعية يوم الجمعة

"اللّهم يا حي يا قيوم، يا ذو الجلال والإكرام، اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، واقضِ عنّا برحمتك شرّ ما قضيت, إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك, آمنا بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخّرنا وما أسررنا وما أعلنّا, وأنت أعلم بما نحن فيه."

صور ادعية يوم الجمعة

"اللهم لا تحرم سعة رحمتك، وسبوغ نعمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك، ولا تمنع عني مواهبك لسوء ما عندي."

صور ادعية يوم الجمعة

"اللّهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت, فاغفر لي ما قدّمت وما أخّرت، وما أسررت وما أعلنت، وأنت المقدّم وأنت المؤخّر."

صور ادعية يوم الجمعة

أجمل ما قيل في صباح يوم الجمعة

من أجمل العبارات التي تُقال في صباح يوم الجمعة: "اللّهم يا حيّ يا قيّوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك الأعظم."

صور ادعية يوم الجمعة

كيف أهنئ الناس بيوم الجمعة؟

يحرص المسلمون على تبادل العبارات الطيبة في هذا اليوم، ومن أبرزها "اللهم استجب لدعائنا، وتقبل منا صالح أعمالنا."

صور ادعية يوم الجمعة

سنن وعادات يوم الجمعة

دعت السنة النبوية إلى الالتزام بعدد من العادات الهامة في يوم الجمعة، وتتمثل في:

النظافة الشخصية: يُفضل أن يكون المسلم نظيفًا بالاغتسال وتنظيف الأسنان وقص الأظافر، ويعد الاغتسال من الضروريات.

يُفضل أن يكون المسلم نظيفًا بالاغتسال وتنظيف الأسنان وقص الأظافر، ويعد الاغتسال من الضروريات. استخدام السواك: يعتبر استخدام السواك لإزالة عوالق الأسنان وتنظيفها من السنن.

يعتبر استخدام السواك لإزالة عوالق الأسنان وتنظيفها من السنن. استخدام الطيب: يشدد النبي صلى الله عليه وسلم على أهمية استخدام الطيب في منطقة اللحية والرأس.

يشدد النبي صلى الله عليه وسلم على أهمية استخدام الطيب في منطقة اللحية والرأس. ارتداء ملابس نظيفة: يُستحب ارتداء ثياب بيضاء نظيفة أو أي لون آخر، شريطة أن تكون نظيفة.

يُستحب ارتداء ثياب بيضاء نظيفة أو أي لون آخر، شريطة أن تكون نظيفة. الوصول مبكرًا: يُفضل الذهاب لصلاة الجمعة بشكل مبكر.

يُفضل الذهاب لصلاة الجمعة بشكل مبكر. الإكثار من الصلاة على النبي: يُنصح بالحرص على الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لنيل شفاعته.

صور ادعية يوم الجمعة

أحاديث عن يوم الجمعة

احتفى الصحابة بنقل تعاليم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن الأحاديث التي تتعلق بيوم الجمعة:

"من أفضَلِ أيامِكم يومُ الجمُعةِ، فيه خُلِقَ آدمُ، وفيه قُبِضَ، وفيه النَّفخةُ، وفيه الصَّعقةُ."

صور ادعية يوم الجمعة

"خَيْرُ يَومٍ طَلَعَتْ عليه الشَّمْسُ يَوْمُ الجُمُعَةِ، فيه خُلِقَ آدَمُ، وفيهِ أُدْخِلَ الجَنَّةَ، وفيهِ أُخْرِجَ مِنْها."

"لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَومَ الجُمُعَةِ، ويَتَطَهَّرُ ما اسْتَطَاعَ مِن طُهْرٍ، ويَدَّهِنُ مِن دُهْنِهِ، أوْ يَمَسُّ مِن طِيبِ بَيْتِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ."

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