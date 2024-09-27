مواقيت صلاة الجمعة اليوم 27 سبتمبر 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت صلاة الجمعة اليوم.. يسعى المسلمون دائمًا لمعرفة مواقيت صلاة الجمعة لأداء الفرائض الإسلامية بدقة، وذلك وفقًا لتوقيت كل محافظة.

وفي هذا الإطار، نقدم لكم في السطور التالية مواقيت صلاة الجمعة 27 سبتمبر 2024، وموعد صلاة الجمعة اليوم، كجزء من الخدمات المتنوعة التي يوفرها موقع "الموجز" لقرائها، وذلك استنادًا إلى البيانات الرسمية للهيئة المصرية العامة للمساحة.

موعد صلاة الجمعة بمحافظة القاهرة

موعد صلاة الفجْر 5:20 ص

موعد صلاة الظُّهْر 12:46 ص

موعد صلاة العَصر 4:11 م

موعد صلاة المَغرب 6:45 م

موعد صلاة العِشاء 8:02 م

معد صلاة الجمعة في محافظة الإسكندرية

موعد صلاة الفجْر 5:24 ص

موعد صلاة الظُّهْر 12:51 ص

موعد صلاة العَصر 4:16 م

موعد صلاة المَغرب 6:50 م

موعد صلاة العِشاء 8:08 م

موعد صلاة الجمعة في محافظة كفر الشيخ

موعد صلاة الفجْر 4:20 ص

موعد صلاة الظُّهْر 12:47 ص

موعد صلاة العَصر 4:12 م

موعد صلاة المَغرب 6:46 م

موعد صلاة العِشاء 8:04 م

موعد صلاة الجمعة في مدينة العريش

موعد صلاة الفجْر 5:09 ص

موعد صلاة الظُّهْر 12:36 ص

موعد صلاة العَصر 4:01 م

موعد صلاة المَغرب 6:35 م

موعد صلاة العِشاء 7:53 م

موعد صلاة الجمعة في محافظة قنا

موعد صلاة الفجْر 5:16 ص

موعد صلاة الظُّهْر 12:40 ص

موعد صلاة العَصر 4:05 م

موعد صلاة المَغرب 6:40 م

موعد صلاة العِشاء 7:54 م

موعد صلاة الجمعةفي محافظة أسوان

موعد صلاة الفجر : 5:17 ص

موعد صلاة الظهر : 12:39 م

موعد صلاة العصر : 4:04 م

موعد صلاة المغرب : 6:39 م

موعد صلاة العشاء : 7:52 م

شروط صحة الصلاة:

- دخول الوقت: يجب أداء الصلاة في وقتها المحدد، وقضاء الفائتة فور تذكرها.

- ستر العورة: ينبغي تغطية العورة أثناء الصلاة؛ للرجل ما بين السرة والركبتين، وللمرأة كل جسدها.

- الطهارة من النجاسة: يجب أن يكون الجسم، والثوب، والمكان طاهرين.

- استقبال القبلة: التوجه نحو الكعبة المشرفة.

- النية: النية يجب أن تكون حاضرة في القلب عند بدء الصلاة.

فضل وأهمية صلاة الجماعة

صلاة الجماعة تُعد من العبادات العظيمة في الإسلام، حيث تعزز روح الأخوة والتعاون بين المسلمين. فضلها يتجلى في الأحاديث النبوية التي تؤكد على عظم أجرها، مثلما ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حول مضاعفة الأجر.

تساهم صلاة الجماعة في رفع درجات المؤمنين وتكفير خطاياهم، ويشمل فضلها أيضًا دعاء الملائكة للمصلي ما دام في مكانه. كما تزرع الطمأنينة في النفوس وتخلق مجتمعًا متماسكًا قائمًا على العبادة المشتركة.

إلى جانب ذلك، فإن صلاة الجماعة تعزز الانضباط والالتزام بأداء الصلاة في أوقاتها، مما يساهم في استمرارية القرب من الله.

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