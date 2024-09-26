مواقيت الصلاة اليوم الخميس 26-9-2024 في محافظات مصر

مواقيت الصلاة اليوم.. تُعد الصلاة من أهم شعائر الإسلام، حيث تمثل ركيزة أساسية في حياة المسلمين، يسعى المسلمون دائمًا لمعرفة مواقيت الصلاة لضمان أدائها في أوقاتها المحددة، وفقًا لما توصي به الشريعة الإسلامية. لذا، نقدم لكم في هذا التقرير مواقيت الصلاة لليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 في مختلف محافظات مصر.

وتُعتبر الصلاة ركنًا أساسيًا من أركان الإسلام الخمسة، مما يجعل المسلمين يبحثون بانتظام عن مواقيت الصلاة. تساعد هذه الأوقات المسلمين على الالتزام بالصلاة في مواقيتها، كما توصي الشريعة الإسلامية.

يستعرض لكم الموجز خلال السطور التالية مواقيت الصلاة اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 في مختلف محافظات مصر كما يلي:

مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد صلاة الفجْر 5:19 ص

موعد صلاة الظُّهْر 12:46 ص

موعد صلاة العَصر 04 :١٢ م

موعد صلاة المَغرب 6:46 م

موعد صلاة العِشاء 8:03 م

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد صلاة الفجْر 5:24 ص

موعد صلاة الظُّهْر 12:52 ص

موعد صلاة العَصر 4:17 م

موعد صلاة المَغرب 6:52 م

موعد صلاة العِشاء 8:10 م

مواقيت الصلاة في محافظة المنصورة

موعد صلاة الفجْر 5:18 ص

موعد صلاة الظُّهْر 12:46 ص

موعد صلاة العَصر 4:11 م

موعد صلاة المَغرب 6:46 م

موعد صلاة العِشاء 8:04 م

مواقيت الصلاة في محافظة قنا

موعد صلاة الفجْر 5:16 ص

موعد صلاة الظُّهْر 12:40 ص

موعد صلاة العَصر 4:06 م

موعد صلاة المَغرب 5:41 م

موعد صلاة العِشاء 6:55 م

مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

موعد صلاة الفجْر 4:53 ص

موعد صلاة الظُّهْر 1:16 م

موعد صلاة العَصر 4:41 م

موعد صلاة المَغرب 6:16 م

موعد صلاة العِشاء 7:29 م

أهمية المحافظة على الصلاة في وقتها

تُعتبر الصلاة عماد الدين وأول ما يُحاسب عليه العبد يوم القيامة. المحافظة على الصلاة في أوقاتها تعكس التزام المسلم بتعاليم دينه، وتفتح أمامه أبواب الخير والبركة في حياته. كما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: "سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها".

إن الالتزام بمواقيت الصلاة لا يساهم فقط في تعزيز العلاقة بين العبد وربه، بل يُعد أيضًا سبيلًا للسكينة الروحية والتوازن النفسي. فالصلاة تُساعد في تهذيب النفس وتصفية الذهن، مما ينعكس إيجابًا على سلوك المسلم وحياته اليومية. لذا، من المهم جدًّا الالتزام بأوقات الصلاة وعدم تأخيرها، فهي جزء أساسي من عبادة المؤمن وتعبيره عن إيمانه.

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