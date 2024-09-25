مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 25-9-2024 في محافظات مصر

مواقيت الصلاة اليوم.. الصلاة تعد ركنًا أساسيًا من أركان الإسلام الخمسة؛ لذى يبحث المسلمون بشكل دوري عن مواقيت الصلاة اليوم لكي تعينهم على الالتزام بالصلاة في أوقاتها كما تحث الشريعة الإسلامية، وفي هذا السياق، يستعرض الموجز لكم مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 في محافظات مصر المختلفة على النحو الآتي.

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

صلاة الفجر: 5:19 صباحًا

صلاة الظهر: 12:45 مساءً

صلاة العصر: 4:12 مساءً

صلاة المغرب: 6:48 مساءً

صلاة العشاء: 8:16 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

صلاة الفجر: 5:13 صباحًا

صلاة الظهر: 12:53 مساءً

صلاة العصر: 4:17 مساءً

صلاة المغرب: 6:53 مساءً

صلاة العشاء: 8:12 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة المنصورة

صلاة الفجر: 5:13 صباحًا

صلاة الظهر: 12:41 مساءً

صلاة العصر: 4:16 مساءً

صلاة المغرب: 6:48 مساءً

صلاة العشاء: 8:16 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة في محافظة قنا

صلاة الفجر: 5:13 صباحًا

صلاة الظهر: 12:40 مساءً

صلاة العصر: 3:56 مساءً

صلاة المغرب: 7:03 مساءً

صلاة العشاء: 8:17 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

صلاة الفجر: 5:17 صباحًا

صلاة الظهر: 12:40 مساءً

صلاة العصر: 4:03 مساءً

صلاة المغرب: 7:02 مساءً

صلاة العشاء: 8:05 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة مطروح

صلاة الفجر: 5:23 صباحًا

صلاة الظهر: 12:43 مساءً

صلاة العصر: 4:08 مساءً

صلاة المغرب: 7:07 مساءً

صلاة العشاء: 8:43 مساءً

أهمية المحافظة على الصلاة في وقتها

الصلاة هي عماد الدين وأول ما يُحاسب عليه العبد يوم القيامة والمحافظة على الصلاة في أوقاتها تعكس الالتزام بتعاليم الدين وتفتح أبواب الخير والبركة في حياة المسلم، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: "سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها".

لذا، من المهم الالتزام بمواقيت الصلاة وعدم تأخيرها، فهي السبيل إلى السكينة الروحية والتوازن النفسي في حياة المسلم.

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