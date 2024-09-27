تفاصيل إلغاء اشتراطات البناء 2021 للتخفيف عن المواطنين

أثار قرار إلغاء اشتراطات البناء لعام 2021 ، والعودة لقانون 2008، حالة من الفرح بين المواطنين، خاصة أن قرار إلغاء اشتراطات البناء جاء للتخفيف عن المواطنين، حيث إنه سيتم تبسيط اشتراطات البناء خاصة التي كانت تعيق إصدار تراخيص البناء.

قانون إلغاء اشتراطات البناء 2021

ومن جانبه أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، واستكمالاً للجهود المبذولة لتبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء فى نطاق مدن وحدات الإدارة المحلية لتخفيف العبء عن المواطنين ودعم حركة العمران.

إلغاء اشتراطات البناء

الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية

وأكد وزير الإسكان، على ضرورة الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية، وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقاً للكودات المصرية، والسماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار.

كما لفت وزير الاسكان، إلى أنه سبق صدور القرار الوزاري رقم 943 في 3 سبتمبر الجارى، بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون البناء متضمناً تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون البناء وهى 110 مكرر، و112 مكرر، و117 مكرر، ليتم تطبيقها على وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.

اختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء

وأوضحت المهندسة نفيسة هاشم، المشرف على قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، أن الجهود المبذولة لتبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء، تهدف لتحفيز المواطنين لاستخراج تراخيص البناء، لإقامة مبنى صحي سليم وآمن، ودفعاً للإنجاز في قطاع البناء والعمران، والذي يمثل أهم قطاعات الدولة الداعمة والمحركة لعجلة الاقتصاد.

إلغاء قانون اشتراطات قانون مخالفة البناء

وفي نفس السياق، قالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، إنه تمت موافقة رئيس الجمهورية على الدراسة المشتركة التي أعدتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الإسكان بإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حالياً في المدن المصرية بالمحافظات والتي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بما يساهم في تبسيط الاشتراطات خاصة التي تعيق إصدار تراخيص البناء.إعلان

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن ذلك القرار سيساهم في تخفيف العبء على المواطنين ويسهل الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء ويساهم في تشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال واتاحة المزيد من فرص العمل التجارية وتنمية الاقتصاد المحلي على أرض مختلف محافظات الجمهورية.

اقرأ ايضا:

خطوات تقديم طلب التصالح علي مخالفات البناء 2024 والمستندات المطلوبة للتسجيل

التصالح علي مخالفات البناء 2024.. تعرف علي المستندات المطلوبة وسعر المتر