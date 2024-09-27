طريقة عمل كباب الحلة بسهولة في المنزل.. بمكونات وخطوات بسيطة

طريقة عمل كباب الحلة.. كباب الحلة هو طبق شهير في المطبخ العربي، يُعرف بنكهته الغنية وقوامه الطري. يتكون أساسًا من قطع اللحم المطبوخة ببطء مع البصل، الثوم، والتوابل، مما يسمح للنكهات بالتداخل بشكل مثالي. يُعتبر من الأطباق المريحة والمغذية، وغالبًا ما يُقدم مع الأرز أو الخبز. يعتبر كباب الحلة من الأطباق التي تعكس التراث الثقافي الغني للمأكولات العربية.

طريقة عمل كباب الحلة

طريقة عمل كباب الحلة

يعتبر كباب الحلة من الأطباق الشهية التي يمكن تقديمها مع طبق الخضار السوتيه، بالإضافة إلى الأرز الأبيض أو البسمتي حسب الرغبة. يمكن أيضًا تناولها حارة عن طريق إضافة بعض شرائح الفلفل الحامي أثناء إضافة البصل وفقاً للخطوات السابقة.

ويستعرض لكم جريدة الموجز خلال السطور التاليه كافة التفاصيل عن طريقة عمل كباب الحلة في المنزل، وطريقة عمل كباب الحلة بالفراخ.

طريقة عمل كباب الحلة في المنزل

المكونات:

كيلو لحمة قطع.

كيلو بصل مقطع جوليان.

مكعب مرقة.

طريقة عمل كباب الحلة

ملح حسب الرغبة.

فلفل أسود.

ملعقة كمون.

ببريكا.

زبدة.

طريقة عمل كباب الحلة

طريقة تحضير كباب الحلة

حضري إناء مناسب.

قومي بوضعه على النار.

ضيفي القليل من الزبدة.

شوحي اللحم لمدة 5دقائق.

قومي بإضافة البصل والبهارات.

اتركي اللحمة مع باقي المكونات حتى تكتسب طعم ونكهة من المكونات المختلفة الموجودة فى الوعاء.

ثم ضيفي كوب من الماء المغلي وتترك على نار هادئة حتى تنضج.مع مراعاة إذا كانت بحاجة إلى المياه ضيفي لكن بنسبة بسيطة وبعد التأكد من تجهيزها تقدم لأفراد الأسرة.

طريقة عمل كباب الحلة

طريقة عمل كباب الحلة بالفراخ

المكونات:

1 كيلو صدور دجاج مقطعة مكعبات

2 بصلة كبيرة مفرومة

2 فص ثوم مفروم

2 حبة فلفل أخضر مفروم

2 حبة طماطم مفرومة

1 ملعقة كبيرة من السمنة أو الزيت

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

1 ملعقة صغيرة بهارات كباب

1 ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

1 كوب مرق دجاج أو ماء

طريقة عمل كباب الحلة



طريقة تحضير كباب الحلة بالدجاج فى المنزل

- في وعاء على النار، سخن السمنة أو الزيت ثم أضف البصل وحمّره حتى يذبل.

- أضف الثوم والفلفل الأخضر وقلّب لمدة دقيقتين.

- أضف قطع الدجاج إلى الوعاء، وقلّبها حتى تتغير لونها.

- أضف الملح، الفلفل الأسود، البهارات، والكمون. قلّب جيدًا.

- أضف الطماطم المفرومة واستمر في التحريك.

- أضف مرق الدجاج أو الماء، ثم غطِ الوعاء واتركه على نار هادئة لمدة 30-40 دقيقة حتى ينضج الدجاج.

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