"وفري ميزانيتك".. طريقة عمل البفتيك الكداب في البيت

طريقة عمل البفتيك الكداب.. شهدت أسعار اللحوم في الآونة الأخيرة ارتفاعًا كبيرًا، مما دفع العديد من ربات البيوت إلى التفكير في طرق مبتكرة لتقديم أكلات شهية دون تكبد تكاليف مرتفعة, ومن بين هذه الأفكار، ظهرت "الأكلات الكدابة" التي تعتمد على محاكاة أصناف معينة مرتفعة الأسعار باستخدام مكونات أقل تكلفة.

طريقة عمل البفتيك الكداب

بدأت ربات البيوت في تفضيل تحضير البفتيك الكداب كبديل اقتصادي للبفتيك التقليدي, والذي يعتبر من الأطباق سهلة التحضير والمفصلة لدى الكثيرين.

وفي هذا السياق, تقدم جريدة “الموجز” طريقة عمل الفتيك الكداب على طريقة الشيف الشرشابى بخطوات بسيطة ومكونات موفرة.

مكونات البفتيك الكداب

نصف كيلو لحم مفروم

بصلة كبيرة مفرومة

ملعقة بهارات لحم

ملح

فلفل أسود

كاري

بيضة

كوب بقسماط مطحون

ربع كوب دقيق

طريقة عمل البفتيك الكداب في البيت

للطبقة الخارجية

نصف كوب دقيق

نصف كوب بقسماط

2 بيضة كبيرة

ملح

فلفل أسود

كمون

طريقة عمل البفتيك الكداب في البيت

طريقة عمل البفتيك الكداب بالخطوات

اخلطي اللحم المفروم مع كوب البقسماط والبصل والدقيق جيدًا. أضيفي التوابل والملح والفرك جيدًا، ثم شكلي الخليط إلى كرات ثم إلى شرائح. افردي الشرائح على كيس ثلاجة بسمك مناسب، وضعي كيس بلاستيك بين كل شريحتين، ثم وضعيها في الفريزر لمدة ساعة. حضري الطبقة الخارجية من خلال خفق البيض مع الملح والفلفل. غلفي شرائح البفتيك بالدقيق ثم البيض ثم البقسماط، ثم اقليها في زيت غزير حتى تأخذ لونًا ذهبيًا. صفي البفتيك على ورق مطبخ للتخلص من الزيت الزائد، ويقدم بجانب المكرونة والسلطة الخضراء.

طريقة عمل البفتيك الكداب في البيت

طريقة عمل البفتيك في البيت

إذا كنت تفضل البفتيك التقليدي، فإليك المكونات وطريقة التحضير.

مكونات بفتيك اللحمة

نصف كيلو شرائح لحم بفتيك

2 ملعقة كبيرة دقيق

كوب لبن رائب

ملح

فلفل أسود

3 ملاعق خل أبيض

بابريكا

بصلة مفرومة ناعم

بصل بودر

ثوم بودر

بهارات لحم

قرفة

زنجبيل

كبيبة صيني

ملعقة عصير ليمون

طريقة عمل البفتيك الكداب في البيت

مكونات الطبقة الخارجية

دقيق

بيض

لبن

بقسماط

زيت غزير

طريقة عمل البفتيك بالخطوات

اخلطي اللبن الرائب مع الدقيق جيدًا حتى يتجانسا. اضيفي جميع مكونات التتبيلة وتقليبها جيدًا. ضعي شرائح البفتيك في التتبيلة وتركيها في الثلاجة لمدة ليلة كاملة أو 4 ساعات على الأقل. حضري ثلاثة أطباق: واحد للدقيق، وآخر للبيض واللبن، وآخر للبقسماط. غلفي البفتيك بالترتيب: الدقيق ثم البيض ثم البقسماط، ثم وضعه في الفريزر لمدة نصف ساعة. اقليه في زيت غزير ساخن مع تهدئة النار حتى يتحمر وينضج من الداخل. صفي البفتيك على مصفاة سلك، ثم تقديمه ساخنًا مع السلطة الخضراء وسلطة الطحينة والأرز أو المكرونة حسب الرغبة.

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