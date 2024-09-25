طريقة عمل البابا غنوج بالطحينة فى المنزل بكل سهولة.. وصفة لذيذة وسهلة

طريقة عمل البابا غنوج بالطحينة.. يُعتبر البابا غنوج من الأطباق التقليدية الشهيرة في المطبخ العربي، وخاصة في لبنان. يتميز بنكهته الغنية وقوامه الكريمي، مما يجعله خيارًا مثاليًا كطبق جانبي أو مقبلات.

و يعتمد البابا غنوج بشكل أساسي على الباذنجان المشوي الذي يُضاف إليه الطحينة وعصير الليمون، مما يخلق مزيجًا من النكهات المدخنة واللذيذة. في هذه الوصفة، سنستعرض طريقة عمل البابا غنوج خطوة بخطوة، لتتمكن من تحضيره بسهولة في منزلك والاستمتاع بمذاقه الرائع.

طريقة عمل البابا غنوج

طريقة عمل البابا غنوج

في هذا التقرير، تستعرض لكم جريدة "الموجز" طريقة عمل البابا غنوج خطوة بخطوة، لتتمكن من تحضيره بسهولة في منزلك والاستمتاع بمذاقه الرائع.

طريقة عمل البابا غنوج فى المنزل

المكونات:

- 2 حبة باذنجان

- 2 ملعقة طعام طحينة

- 1/2 كوب زبادي

- 2 فص ثوم مفروم

- 2 ملعقة طعام عصير ليمون

- رشة كمون

- رشة فلفل أسود

- رشة كزبرة مطحونة (اختياري)

- رشة شطة أو 1 قرن شطة مقطع (حسب الرغبة)

- ملح حسب الذوق

- زيت زيتون (للتزيين)

- بقدونس مفروم (للتزيين)

طريقة عمل البابا غنوج

طريقة تحضير البابا غنوج

1- قومي بشوي الباذنجان على النار المباشرة أو في الفرن حتى ينضج جيدًا ويصبح طريًا جدًا.

2- بعد الانتهاء من الشوي، اتركيه ليبرد ثم ضعيه في الثلاجة، عند تبريده، استخدمي مصفاة لتفريغ الماء الزائد، وسيكون من السهل إزالة القشر.

3- في وعاء، ضعي الطحينة، الزبادي، الثوم، عصير الليمون، ورشة الكمون، ورشة الفلفل الأسود، ورشة الكزبرة المطحونة، ورشة الشطة (أو القرن المقطع) مع الباذنجان.

4- اهرسي الباذنجان جيدًا باستخدام هراسة، ثم أضيفيه إلى مزيج الطحينة وباقي المكونات.

5- قلبي جيدًا حتى يمتزج الخليط، وضبطي الملح حسب الرغبة.

6- ضعي الخليط في طبق التقديم ورشي عليه رشة زيت زيتون وزينيه برشة من البقدونس.

7- يُفضل تقديم هذا النوع من السلطة باردًا، لذا يُفضل وضعه في الثلاجة لمدة 10-15 دقيقة قبل التقديم.

طريقة عمل البابا غنوج

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