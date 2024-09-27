أسعار الذهب عالميا مباشر.. وصلت لكام بختام التعاملات

أسعار الذهب عالميا مباشر.. تشهد أسعار الذهب العالمية تذبذبًا مستمرًا ورغم ذلكتعد من أكثر الأسواق التي تجذب اهتمام المستثمرين والأفراد على حد سواء وقد جاءت متراجعة في نهاية تداولات اليوك.

ولهذا يُعتبر الذهب من الأصول الثمينة والآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون في أوقات الأزمات الاقتصادية أو عند توقع تقلبات في الأسواق المالية، ورغم ذلك ارتفعت معدلات البحث حول أسعار الذهب عالميا مباشر لمعرفة آخر التحديثات.

أسعار الذهب عالميا مباشر

الموجز يرصد تفاصيل آخر التطورات التي وقعت على أسعار الذهب عالميا مباشر اليوم الجمعة الوافق 27-9-2024 الذي شهد تراجعًا خلال جلسة اليوم وذلك بعد أن سجل مستوى تاريخي يوم أمس، ليقبل الذهب على تسجيل ارتفاع أسبوعي للأسبوع الثالث على التوالى.

سعر أونصة الذهب العالمي

وفي ظل التوقعات المتزايدة بخفض جديد حول أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام، مع انتظار الأسواق لتقرير التضخم المفضل للبنك الفيدرالي هذا العام، سجل سعر أونصة الذهب العالمي هبوطًا اليوم الجمعة الموافق 27-9-2024، بنسبة بلغت 0.4% ليسجل أدنى مستوى عند 2661 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2672 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند 2663 دولار للأونصة، وذلك وفق منصة «جولد بيليون».

ويأتي الانخفاض الحالي في أسعار الذهب عالميا مباشر نتيجة تراجع أسعار الفائدة الذي أقره البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع الماضي والذي جاء بشكل حاد بمقدار نصف نقطة مئوية موجة صعود في أسعار الذهب، ليسجل الذهب مستويات تاريخية متتالية.

وننقل لكم أيضًا آخر تحديث طرأ على سعر الذهب اليوم مع بختام تعاملات الجمعة الموافق 27-9-2024، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21، نحو 3440 جنيهًا للبيع ونحو 3430 جنيهًا للشراء بحسب منصة «اي صاغة».

أسعار الذهب عالميا مباشر

أسعار الذهب عالميا مباشر

وعالميًّا، سجلت متوسط أسعار الذهب عالميا مباشر الجمعة 27 سبتمبر 2024 نحو: 2671 دولارًا.

سعر الذهب اليوم بختام التعاملات

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل ​​سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4120 جنيه للبيع ونحو 4108.5 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 22

ووصل سعر جرام الذهب عيار 22 محليًّا نحو 3776.75 جنيه للبيع ونحو 3766.25 جنيهًا للشراء .

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 محليًّا نحو 3605 جنيهًا للبيع ونحو 3595 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 18

وسجل سعر الذهب اليوم في مصر عيار 18 الآن في الأسواق نحو 3090 جنيه للبيع ونحو 3081.5 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2403.25 جنيه للبيع ونحو 2396.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 28840 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب نحو 2666.27 دولار للبيع ونحو 2666 دولار للشراء.

وتجدر الإشارة إلى أن أسعار الذهب العالمية تلعب دورًا كبيرًا في الاقتصادات المحلية والدولية، ويتأثر سعر الذهب بعدة عوامل تشمل الأحداث الجيوسياسية، سياسات البنوك المركزية، معدلات الفائدة، التضخم، وقوة الدولار الأمريكي، ويراقب المستثمرون هذه الأسعار عن كثب لتحديد أفضل الأوقات للشراء أو البيع.

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