أسعار العملات.. سعر الدولار اليوم الجمعة 27-9-2020 داخل البنوك

شهد سعر الدولار اليوم الجمعة 27-9-2024، استقرار تزامنا مع الاجازة الاسبوعية للبنوك، وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، 48.31 جنيه للشراء و48.43 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الدولار في بنك مصر حوالي 48.49 جنيه للشراء و48.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

ويأتي سعر الدولار في مقدمة أسعار العملات التي يحرص “ الموجز”، على متابعتها، نظرا لأنها تتغير وفقا لاليات العرض والطلب.

سعر الدولار الأمريكي داخل البنك المركزي اليوم



سجل سعر الدولار اليوم الجمعة في البنك المركزي المصري مبلغ الـ 48.29 جنيه للشراء، و48.43 جنيه للبيع في بداية التعاملات.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم داخل البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري في آخر تحديث له الآن بعد تراجعه عن سعر أمس، ليسجل 48.31 جنيه للشراء و48.43 جنيه للبيع، ليسجل مع نهاية التعاملات 48.29 جنيه للشراء و48.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم داخل بنك مصر



وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة في بنك مصر مع بداية التعاملات 48.49 جنيه للشراء و48.59 جنيه للبيع في البنك.

سعر الدولار اليوم داخل بنك الإسكندرية



وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة في بنك الإسكندرية حاليا مع بداية التعاملات 48.30 جنيه للشراء و48.40 جنيه للبيع أمس.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

واستقر سعر الدولار اليوم الجمعة في البنك التجاري الدولي CIB ليسجل 48.31 جنيه للشراء و48.41 جنيه للبيع.

سعر اليورو داخل البنك المركزي المصري



سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 53.86 جنيه للشراء و 54.02 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني داخل البنك المركزي المصري

سجل الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري نحو 64.60 جنيه للشراء و 64.79 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 56.95 جنيه للشراء و 57.12 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

سجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 33.44 جنيه للشراء و 33.54 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي داخل البنك المركزي المصري



سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 12.87 جنيه للشراء و 12.90 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي داخل البنك المركزي المصري

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 158.22 جنيه للشراء و 158.78 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.14 جنيه للشراء و 13.18 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري



سجل اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري نحو 6.88 جنيه للشراء و 6.90 جنيه للبيع.

اقرأ ايضا:

تحديث يومي.. سعر الدولار اليوم الخميس 26-9-2024 بعد تراجع أسعار العملات

سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك.. الأخضر بكام