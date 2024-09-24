سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك.. الأخضر بكام

سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك.. يشهد الدولار الأمريكي تقلبات مستمرة في سعره مقابل العملات المحلية، بما في ذلك الجنيه المصري.

وهذه التقلبات لها تأثير مباشر على حياتنا اليومية، حيث تؤثر على أسعار السلع والخدمات، وتؤثر على القرارات الاقتصادية للحكومات والشركات والأفراد.

سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك

يقدم لكم موقع الموجز، سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك، حيث يساعد متابعة سعر الدولار على فهم العوامل التي تؤثر على الاقتصاد المحلي والعالمي.

لا يفوتك ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري داخل البنوك في منتصف التعاملات

سعر الدولار اليوم مقابل اليورو

بلغ سعر الدولار اليوم مقابل اليورو، 0.9 يورو للشراء وفقا لآخر تحديث معلن عن سعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى عالميا.

سعر الدولار اليوم مقابل الريال السعودي

بينما وصل سعر الدولار اليوم مقابل الريال السعودي، إلى 3.75 ريالات للشراء وفقا لآخر تحديث سعر صرف العملة الأمريكية في مواجهة العملات العالمية.

أعلى سعر شراء الدولار اليوم في البنوك المصرية

استحوذ البنك الأهلي المتحد على أعلى سعر شراء الدولار اليوم بين البنوك العاملة في مصر، ليسجل 48.68 جنيه للشراء و48.78 جنيه للبيع.

أقل سعر شراء الدولار اليوم في مصر

أما أقل سعر شراء دولار اليوم أمام الجنيه، ففي بنك سايب عند 48.35 جنيه للشراء و48.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري يسجل: 48.51 للشراء، مقابل 48.65 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك مصر يسجل: 48.50 للشراء، مقابل 48.60 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري يسجل: 48.50 للشراء، مقابل 48.60 للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك البركة يسجل: 48.50 للشراء، مقابل 48.60 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية يسجل: 48.51 للشراء مقابل 48.61 للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس يسجل: 48.52 للشراء مقابل 48.62 للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية يسجل: 48.50 للشراء مقابل 48.60 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي يسجل: 48.50 للشراء مقابل 48.60 للبيع.

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