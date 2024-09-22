‎العملات الأجنبية.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم، الأحد 22 سبتمبر 2024، في بداية التعاملات المصرفية بعد انتهاء العطلة الأسبوعية. فيما يلي أسعار الدولار وفقًا لأحدث البيانات المعلنة، ويقدم لكم الموجز فيما يلي أسعار الدولار في مختلف البنوك وفقًا لأحدث البيانات.

‏‎سعر الدولار اليوم في البنوك

في بنك قناة السويس، سجل سعر الدولار 48.48 جنيه للشراء و48.58 جنيه للبيع. بينما في بنك المصرف المتحد، بلغ سعر الدولار 48.46 جنيه للشراء و48.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

أما في البنك الأهلي، فقد استقر سعر الدولار عند 48.46 جنيه للشراء و48.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وفي بنك مصر، سجل الدولار نفس السعر، حيث بلغ 48.46 جنيه للشراء و48.56 جنيه للبيع.

‏‎سعر الدولار اليوم في البنوك

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

في البنك التجاري الدولي، استقر سعر الدولار أيضًا عند 48.46 جنيه للشراء و48.56 جنيه للبيع. وفي بنك الإسكندرية، سجل الدولار 48.46 جنيه للشراء و48.56 جنيه للبيع.

تظل هذه الأسعار مرجعية للمتعاملين في السوق المصرفية، مما يعكس استقرار سعر الدولار في بداية الأسبوع.

سعر الدولار مقابل العملات الأجنبية الأخرى

اليورو: استقر عند مستوى 1.1123 دولار، وهو قريب من أعلى مستوياته خلال العام الحالي عند 1.1201 دولار.

الين الياباني: ارتفع إلى مستوى 140 خلال تداولات ضعيفة، قبل أن يتراجع إلى 140.77 مع عودة المتداولين إلى الأسواق في طوكيو.

احتمالات خفض أسعار الفائدة

ارتفعت احتمالات خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 67% وفقًا للعقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي، مقارنةً بـ30% قبل أسبوع. وتقلصت هذه الاحتمالات بشكل حاد بعد أن أظهرت التقارير الإعلامية احتمالًا لتخفيف أكبر في أسعار الفائدة.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

يبحث الكثير حول سعر الدولار اليوم في السوق السوداء حيث وصل سعر الدولار الأمريكي اليوم في السوق السوداء الي 48.72 جنية في جالة الشراء ، 48.32 جنية في حالة البيع.

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