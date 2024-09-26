تحديث يومي.. سعر الدولار اليوم الخميس 26-9-2024 بعد تراجع أسعار العملات

تراجع سعر الدولار اليوم الخميس26-9-2024، مقابل الجنيه المصري داخل الأسواق المصرفية، حيث سجل متوسط سعر الدولار نحو 48.48 جنيه للشراء و 48.62 جنيه للبيع، ويتقارب سعر الدولار داخل البنوك العاملة في مصر وشركات الصرافة.

يتغير سعر الدولار داخل البنوك والسوق السوداء وفقا لاليات العرض الطلب، وتحاول البنوك جاهدة توفيره للمواطنين والمسثتميرين، حتي لا يفتح الباب أمام الأسواق الموازية للتلاعب في أسعار العملات المختلفة، مرة ثانية، بعدما نجحت الحكومة في سد الفجوة بين الأسعار داخل الأسواق الرسمية والأسواق غير الرسمية.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

ويأتي الدولار في مقدمة أسعار العملات المختلفة سواء الأجنبية أو العربية التي يحرص “ الموجز”، على متابعتها ونشرها للمتابعين، خلال تعاملات البنوك الصباحية والمسائية. وفقا لما تكشف عنه شاشات البنوك، وجاءت أسعار الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار داخل البنك المركزي المصري

سجل الدولار فى البنك المركزي المصري نحو 48.48 جنيه للشراء و 48.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم



بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 48.59 جنيه للشراء، 48.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار داخل بنك مصر اليوم



سجل سعر الدولار في بنك مصر 48.59 جنيه للشراء، 48.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة اليوم



سجل سعر الدولار داخل بنك القاهرة 48.59 جنيه للشراء، 48.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي اليوم



وعرض البنك التجاري الدولي سعر الدولار بقيمة 48.59 جنيه للشراء، 48.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني اليوم



وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني 48.62 جنيه للشراء، 48.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي اليوم



وسجل سعر الدولار في بنك فيصل 48.61 جنيه للشراء، 48.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم



سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 48.66 جنيه للشراء، 48.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي اليوم



سجل سعر الدولار بالبنك العربي الافريقي الدولي 48.61 جنيه للشراء، 48.71 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم الخميس 26-9-2024

سعر اليورو داخل البنك المركزي المصري



سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 54.23 جنيه للشراء و 54.39 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري



سجل الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري نحو 64.80 جنيه للشراء و 64.99 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري



سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 57.07 جنيه للشراء و 57.27 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري



سجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 33.60 جنيه للشراء و 33.70 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي داخل البنك المركزي المصري



سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 12.92 جنيه للشراء و 12.96 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي داخل البنك المركزي المصري



سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 158.80 جنيه للشراء و 159.36 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي داخل البنك المركزي المصري



سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.20 جنيه للشراء و 13.23 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري



سجل اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري نحو 6.90 جنيه للشراء و 6.92 جنيه للبيع.

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