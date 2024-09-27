ارتفاع سعر الذهب والسبائك اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024 في مصر

شهدت أسعار الذهب والسبائك في السوق المحلية ارتفاعًا ملحوظًا اليوم الجمعة، وذلك تماشيًا مع الزيادة العالمية في سعر الأونصة الذي بلغ 2675.6 دولارًا.

جاءت هذه الزيادة بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في 18 سبتمبر الجاري، بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو أول خفض منذ جائحة كورونا عام 2020، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب عالميًا، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.

أسعار السبائك الذهبية اليوم

سبيكة وزن 1 جرام: 4312 جنيهًا (دون مصنعية)

سبيكة وزن 2.5 جرام: 10592 جنيهًا

سبيكة وزن 5 جرامات: 21020 جنيهًا

سبيكة وزن 10 جرامات: 42029 جنيهًا

سبيكة وزن 31.10 جرام: 130586 جنيهًا

سبيكة وزن 50 جرامًا: 235099 جنيهًا

سبيكة وزن 100 جرام: 469264 جنيهًا

أسعار الذهب اليوم

عيار 24: 4134 جنيهًا

عيار 21: 3618 جنيهًا

عيار 18: 3101 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب

الجنيه الذهب: 29387 جنيهًا

مصنعية السبائك

سبيكة 1 جرام: 75 - 85 جنيهًا

سبيكة 2.5 جرام: 66 جنيهًا

سبيكة 5 جرامات: 60 جنيهًا

سبيكة 10 جرامات: 60 جنيهًا

سبيكة 20 جرامًا: 56 جنيهًا

سبيكة الأونصة (31 جرامًا): 56 جنيهًا

تحليل أسباب ارتفاع الذهب

قال خبير الذهب سعيد إمبابي في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الورد" على قناة “TEN TV”، إن ارتفاع سعر الذهب لا يعتمد فقط على تحرك سعر صرف الدولار، حيث يشهد الدولار استقرارًا نسبيًا في الفترة الحالية. لكنه أشار إلى وجود عاملين رئيسيين يساهمان في هذا الارتفاع:

قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة، مما دفع المستثمرين للبحث عن استثمارات ذات عوائد أعلى، ما أدى إلى توجيه الأموال نحو الذهب. الوضع العالمي المتوتر الذي يشبه حرب عالمية، حيث يسعى المستثمرون للحفاظ على قيمة أموالهم من خلال الاستثمار في الذهب.

وأضاف إمبابي أن هذين العاملين ساهما في وصول الذهب إلى قيم تاريخية لم يسجلها من قبل، مُشيرًا إلى أن الذهب سجل أعلى قيمة له عند 2670 دولار للأونصة.

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