ارتفاع سعر الذهب والسبائك اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024 في مصر
شهدت أسعار الذهب والسبائك في السوق المحلية ارتفاعًا ملحوظًا اليوم الجمعة، وذلك تماشيًا مع الزيادة العالمية في سعر الأونصة الذي بلغ 2675.6 دولارًا.
جاءت هذه الزيادة بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في 18 سبتمبر الجاري، بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو أول خفض منذ جائحة كورونا عام 2020، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب عالميًا، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.
أسعار السبائك الذهبية اليوم
- سبيكة وزن 1 جرام: 4312 جنيهًا (دون مصنعية)
- سبيكة وزن 2.5 جرام: 10592 جنيهًا
- سبيكة وزن 5 جرامات: 21020 جنيهًا
- سبيكة وزن 10 جرامات: 42029 جنيهًا
- سبيكة وزن 31.10 جرام: 130586 جنيهًا
- سبيكة وزن 50 جرامًا: 235099 جنيهًا
- سبيكة وزن 100 جرام: 469264 جنيهًا
أسعار الذهب اليوم
- عيار 24: 4134 جنيهًا
- عيار 21: 3618 جنيهًا
- عيار 18: 3101 جنيهًا
سعر الجنيه الذهب
- الجنيه الذهب: 29387 جنيهًا
مصنعية السبائك
- سبيكة 1 جرام: 75 - 85 جنيهًا
- سبيكة 2.5 جرام: 66 جنيهًا
- سبيكة 5 جرامات: 60 جنيهًا
- سبيكة 10 جرامات: 60 جنيهًا
- سبيكة 20 جرامًا: 56 جنيهًا
- سبيكة الأونصة (31 جرامًا): 56 جنيهًا
تحليل أسباب ارتفاع الذهب
قال خبير الذهب سعيد إمبابي في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الورد" على قناة “TEN TV”، إن ارتفاع سعر الذهب لا يعتمد فقط على تحرك سعر صرف الدولار، حيث يشهد الدولار استقرارًا نسبيًا في الفترة الحالية. لكنه أشار إلى وجود عاملين رئيسيين يساهمان في هذا الارتفاع:
- قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة، مما دفع المستثمرين للبحث عن استثمارات ذات عوائد أعلى، ما أدى إلى توجيه الأموال نحو الذهب.
- الوضع العالمي المتوتر الذي يشبه حرب عالمية، حيث يسعى المستثمرون للحفاظ على قيمة أموالهم من خلال الاستثمار في الذهب.
وأضاف إمبابي أن هذين العاملين ساهما في وصول الذهب إلى قيم تاريخية لم يسجلها من قبل، مُشيرًا إلى أن الذهب سجل أعلى قيمة له عند 2670 دولار للأونصة.
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