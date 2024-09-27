ترددات قنوات بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك بالسوبر الأفريقي

يزداد البحث في الساعات الحالية حول تردد بي إن سبورت القطرية المفتوحة وذلك لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر الأفريقي 2024. التفاصيل يرصدها الموجز في التقرير التالي.

وأعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية إذاعة مواجهة فريق الكروي الأول بالنادي الأهلي أمام منافسه نادي الزمالك ضمن مباريات السوبر الأفريقي 2024

ويلتقي فريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر أمام منافسه التقليدي نادي الزمالك في نهائي كأس السوبر الأفريقي اليوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر الجاري.

وستنطلق مواجهة المارد الأحمر أمام منافسه الزمالك اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ملعب "المملكة أرينا" بالعاصمة السعودية الرياض.

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة

ويستعرض لكم "الموجز" في السطور التالية تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة التي ستذيع مباراة الأهلي والزمالك في بطولة السوبر الأفريقي.

بي إن سبورت

وجاء تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة على النحو التالي:

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد:11013.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: افقي.

القمر الصناعي : عرب سات

التردد 11566

معدل الاستقطاب افقي

معدل الترميز 27500

معدل التصحيح 2/3

الجودة hd

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي

ومن المقرر أن يبدأ السويسري مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي ضد الفارس الأبيض بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة ويحيى عطية الله.

خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية وإمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو ووسام أبو علي.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: "المفاضلة بين محمود بنتايج ومحمد حمدي" - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد شحاتة - عبدالله السعيد.

خط الهجوم: "المفاضلة بين كونراد ميشالاك ومصطفى شلبي" - سيف الدين الجزيري - أحمد سيد زيزو.

ويشارك الأهلي في هذه البطولة كونه بطلًا لدوري أبطال أفريقيا بينما يلعب الزمالك عقب تتويجه بلقب الكونفيدرالية.

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