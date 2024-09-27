بالتردد.. القنوات الناقلة لمباراة كأس السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك

يبحث عشاق الكرة المصرية والعربية، عن القنوات الناقلة لمباراة كأس السوبر الأفريقي القمة النارية التي ستجمع الأهلي بغريمه التقليدي الزمالك، مساء اليوم الجمعة في المملكة العربية السعودية.

ويلتقي النادي الأهلي بطل أفريقيا في نسختها الأخيرة مع غريمه التقليدي الزمالك، الذي حصد بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه.

وستكون مباراة اليوم بين القطبين، هي المواجهة الثانية في إطار مباراة كأس السوبر الأفريقي، بعد قمة نسخة 1994، والتي حسمها المارد الأبيض لصالحه بهدف دون رد.

ويقدم الموجز لمتابعيه قائمة بالقنوات التي ستقوم بنقل مباراة القمة الأبرز بين الغريمين الأهلي والزمالك اليوم.

القنوات الناقلة للسوبر الأفريقي

وأعلنت عدة قنوات مجانية مفتوحة عن حصولها على حقوق بث مباراة الأهلي ضد الزمالك في كأس السوبر الأفريقي اليوم، نظرًا لأهميتها لجماهير الكرة المصرية والعربية والأفريقية، ومنها..

قناة أم بي سي مصر الفضائية المفتوحة

قناة بي إن سبورتس المفتوحة

وفيما يلي ترددات القنوات الناقلة لمباراة كأس السوبر الأفريقي..

تردد قناة أم بي سي مصر 2

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12322.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 30000.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة بين إن سبورتس المفتوحة

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11013.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

الأهلي ضد الزمالك

معلقو مباراة كأس السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك

قناة أم بي سي مصر: مدحت شلبي - فارس عوض

قناة بي إن سبورتس القطرية: عصام الشوالي

زي الأهلي والزمالك في كأس السوبر الأفريقي

وأسفر الاجتماع الفني الخاص بمباراة كأس السوبر الأفريقي بين الغريمين الأهلي والزمالك، عن ارتداء النادي الأهلي الطاقم التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض باعتباره صاحب المباراة.

وسيرتدي لاعبو الزمالك الطاقم الأسود بالكامل، بعد اعتراض اللجنة المنظمة التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم على ارتداء الشورت الأبيض لكلا الفريقين

وسيرتدي حارس مرمى النادي الأهلي اللون الفسفوري. على أن يرتدي حامي عرين نادي الزمالك الطاقم الأصفر، في المواجهة التي يديرها تحكيميًا الليبي معتز الشلماني

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