يحيى عطية الله يتوعد الزمالك ويخاطب جماهير الأهلي قبل السوبر الأفريقي

أكد الدولي المغربي يحيى عطية الله ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أهمية مواجهة الزمالك في مباراة كأس السوبر الأفريقي، مساء يوم غد الجمعة في ملعب المملكة أرينا بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وأوضح أنه يحلم بتحقيق البطولة الأولى في مسيرته مع الأهلي، مشيرًا إلى أنه يتمنى إسعاد الجماهير التي ستؤازر اللاعبين في مواجهة الزمالك على كأس السوبر الإفريقي.

ويسلط الموجز الضوء على تصريحات يحيى عطية الله قبل السوبر

عطية الله يكشف كواليس حديث كولر بعد التأهل الأفريقي

وقال يحيى عطية: “بعد الفوز في مباراتي جورماهيا الكيني في مستهل مشوار الفريق في دوري الأبطال أغلقنا الصفحة تمامًا وبدأنا في الاستعداد لمواجهة الزمالك على كأس السوبر الإفريقي، وطموحنا بالتأكيد تحقيق اللقب، وجميع اللاعبين يدركون حجم المسئولية، في أتم الجاهزية لإسعاد الجمهور”.

مواجهة الزمالك في السوبر الأفريقي تحمل أهمية خاصة

وأضاف الدولي المغربي: “لم يسبق لي التتويج بكأس السوبر الإفريقي، لذلك ستكون مواجهة الأهلي ضد الزمالك القادمة لها أهمية مضاعفة بالنسبة لي من أجل الفوز بالبطولة وتحقيق اللقب”.

وواصل: “بعد انتهاء احتفالات تتويج الأهلي بلقب الدوري عن الموسم الماضي، مارسيل كولر المدير الفني تحدث معنا وطالبنا بإغلاق الصفحة تمامًا، والتركيز على مواجهة الزمالك، وإن شاء الله سنبذل قصارى جهدنا في تلك المباراة من أجل تحقيق البطولة”.

وأكمل: “الحمد لله على التوفيق في بدايتي مع الأهلي، ولا يزال ينتظرني عمل كبير مع الفريق في الموسم الجاري، وأتمنى أن أكون إضافة للفريق في كل المباريات”.

يحيى عطية الله - النادي الأهلي

يحيى عطية الله يوجه رسالة لجماهير النادي الأهلي

وأردف عطية الله: “الهدف الأكبر بالنسبة إليَّ هو تحقيق اللقب الأول مع الأهلي، وإسعاد الجماهير التي ستحضر لمؤزارة اللاعبين، وسعدت كثيرًا بالإشادة التي حصلت عليها بعدما شاركت في مواجهتي جورماهيا، ولا يزال لدي الكثير”.

وختم يحيى عطية الله حديثه موجهًا رسالة إلى جماهير الأهلي قبل مواجهة الزمالك في السوبر الأفريقي، وقال: “نتمنى دعمكم ومساندتكم أمام الزمالك، وإن شاء الله نفرحكم بالفوز باللقب”.

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