هدفنا لقب السوبر الأفريقي.. كيف علق الشناوي على منافسة الزمالك لـ الأهلي في المباريات؟

علق محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي على المواجهة المرتقبة أمام منافسه نادي الزمالك في إطار منافسات بطولة السوبر الأفريقي.

ويلتقي النادي الأهلي أمام غريمه التقليدي نادي الزمالك على ملعب "المملكة أرينا" في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ضمن مباريات بطولة السوبر الأفريقي.

تصريحات نارية لـ محمد الشناوي حارس الأهلي قبل مواجهة الزمالك

وأكد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، محمد الشناوي، إن الزمالك يعتبر فريقًا كبيرًا والغريم التقليدي للمارد الأحمر، ويحظى بجماهيرية واسعة أيضًا.

وأكد الشناوي خلال المؤتمر الصحفي قبل اللقاء لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي على أن هدفهم هو الفوز والعودة إلى القاهرة بكأس السوبر الإفريقي، من أجل إسعاد جماهير الأهلي.

وأشار إلى أن الأهلي محضر بشكل جيد للمباراة، مشيرًا إلى عدم وجود إصابات وجاهزية اللاعبين بشكل كبير.

وعبّر عن شكره للسعودية على الاستضافة، مؤكدًا أهمية هذا اللقاء والتركيز الذي يولوه الفريق.

وأكد على أن الزمالك يعد منافسًا كبيرًا والحقيقي للأهلي، معربًا عن رغبتهم في الفوز والعودة بالكأس، مشيرًا إلى جاهزية الفريق في بداية الموسم والتحضير الجيد للمواجهة.

وأوضح أن الفريق يدرك قيمة الزمالك والتحديات التي تواجههم في مبارياتهم الكبرى، معبرًا عن أمله في تحقيق الانتصار لإسعاد الجماهير.

قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك في السوبر الأفريقي

ويستعرض لكم " الموجز" قائمة الأهلي لملاقاة نادي الزمالك في نهائي السوبر الأفريقي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: أشرف داري، ياسر إبراهيم، يحيي عطية الله، محمد هاني، رامي ربيعة، عمر كمال عبد الواحد، يوسف أيمن.

خط الوسط: أكرم توفيق، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، مروان عطية، إمام عاشور، أحمد نبيل كوكا، رضا سليم، عمرو السولية، بيرسي تاو، طاهر محمد طاهر، عمر الساعي.

خط الهجوم: وسام أبو علي، محمود عبد المنعم كهربا.

وجدير بالذكر أن المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي سيضطر إلى الإطاحة بـ3 لاعبين دفعة واحدة من قائمة المارد الأحمر وذلك لتقليصها إلى 20 لاعبًا وفقًا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”.

اقرأ أيضا:

تغيير مفاجئ لـ حكم مباراة مصر وموريتانيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا

قائمة نيس ضد ريال سوسيداد في الدوري الأوروبي.. موقف محمد عبدالمنعم