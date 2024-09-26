كولر: الزمالك منافس قوي ولا يوجد فرق بين مواجهته محليا وأفريقيا

صرح السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن إمكانية الدفع بثنائي الفريق إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة، بصفة أساسية أمام الزمالك في كأس السوبر الإفريقي. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

كولر: الزمالك منافس قوي ولا يوجد فرق بين مواجهته محليًا وأفريقيًا

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الخميس: “لم نحدد من سيبدأ المباراة بشكل أساسي، لدينا تدريب قوي اليوم، وبعدها سوف نستقر علي تشكيل الفريق، ولدينا ثنائي قديم في دفاع الفريق، بالإضافة لثنائي جديد مميز، وأيضًا معنا محمد الشناوي في حراسة المرمى”.

وأضاف: “نحن نركز على الموجودين معنا في الفريق، ولن أقول من سيبدأ أساسيًا، سأجعل الأمر مفاجأة لكم غدًا في التشكيل، ولا يوجد فرق بين مواجهة الزمالك محليًا وإفريقيا؛ لأنه فريق كبير ومنافس قوي، وهدفنا الفوز دائمًا وتقديم أفضل مستوى”.

واتم كولر“السوبر الإفريقي من مباراة واحدة، والمكسب مهم للغاية، ولدينا دوافع كثيرة في بداية الموسم من أجل تحقيق اللقب، وسنبذل قصارى جهدنا من أجل الحصول على دفعة معنوية قوية للمنافسة على بطولات الموسم الجاري”.

مارسيل كولر

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

يواجه فريق الأهلي، نظيره الزمالك، يوم الجمعة 27 سبتمبر 2024، الساعة التاسعة مساءً، على ملعب المملكة أرينا بالمملكة العربية السعودية، في السوبر الإفريقي.

القنوات الناقلة لـ مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

قناة إم بي سي مصر 2 بتعليق مدحت شلبي وفارس عوض.

قناة بي إن سبورت المفتوحة.

قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.

وتضم قائمة الأهلي أمام الزمالك لمباراة كأس السوبر الإفريقي كل من:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: عمر كمال، محمد هاني، يحيى عطية الله، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، أشرف داري.

خط الوسط: أفشة، إمام عاشور، طاهر محمد طاهر، أحمد نبيل كوكا، أكرم توفيق، رضا سليم، مروان عطية، عمرو السولية، بيرسي تاو، حسين الشحات.

خط الهجوم: محمود كهربا، وسام أبوعلى.

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