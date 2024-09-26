سلوت يُشيد بأداء محمد صلاح مع ليفربول أمام وست هام

تحدث أرني سلوت المدير الفني لـ ليفربول الإنجليزي على أداء الدولي المصري محمد صلاح جناح الريدز خلال مواجهة وست هام يونايتد في كأس الرابطة.

وحقق ليفربول انتصاراً عريضًا على منافسه وست هام يونايتد بنتيجة 5-1 في مباراة أمس في الدور الثالث من بطولة كأس رابطة الدوري الإنجليزي المحترفين.

سلوت يتغنى بـ محمد صلاح أمام وست هام



قال سلوت في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "دخل محمد صلاح كبديل وكان متحمسًا للتسجيل، وقدم تمريرة رائعة تلاحقها وسجلها في الشباك."

وأضاف قائلًا: "كان الهدف نتيجة لجهد جماعي مميز، وكانت النهاية من قبل محمد صلاح الذي بدأ الهجوم، إنه هدف رائع".

وتابع محمد صلاح، قائد منتخب مصر، تألقه مع ليفربول بتسجيله في الفوز الكبير على وست هام 5-1 في مباراة البارحة ضمن الدور الثالث لبطولة كأس رابطة الدوري الإنجليزي "كأس كاراباو".

شارك محمد صلاح كبديل في الشوط الثاني، ليسجل الهدف الثالث لفريقه الذي فتح الباب أمام الفوز الكبير بنتيجة 5-1 في بداية رحلة ليفربول للدفاع عن لقب الكأس.

وبهذا الهدف، رفع محمد صلاح رصيده إلى 4 أهداف هذا الموسم، بعد تسجيله 3 أهداف في الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى 4 تمريرات حاسمة، ليصل إجمالي مساهماته التهديفية إلى 8 في 7 مباريات حتى الآن، بمعدل 5 مباريات في الدوري ومباراة في كأس كاراباو وأخرى في دوري أبطال أوروبا.

محمد صلاح يرغب في البقاء مع ليفربول

ومع أداء مذهل لمحمد صلاح مع سلوت، المدرب الجديد، وقبل شهور قليلة من فترة الانتقالات في يناير، أفادت صحيفة "ليفربول إيكو" بأن الفرعون المصري مصمم بشكل كبير على البقاء ولديه الرغبة في الاستمرار مع الريدز، خاصة وأن عقده ينتهي في يونيو المقبل ويظهر اهتمامًا كبيرًا من الدوري السعودي.

وعلم" الموجز" من مصادره المقربة من محمد صلاح أن الدولي المصري لديه رغبة قوية في البقاء مع الريدز خاصًة بعد تلقيه عروضًا سعودية وتحديدًا من الاتحاد والهلال حيث يقترب من تجديد عقده لمدة موسمين قادمين.

وأسفرت قرعة دور الـ16 من بطولة كأس رابطة الدوري الإنجليزي "كاراباو" عن مواجهات مثيرة، حيث يواجه فريق ليفربول، الذي يضم في صفوفه محمد صلاح، برايتون، بينما يلاقي مانشستر سيتي توتنهام.

تقام مباريات دور الـ16 في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر، حيث تبدأ في 28 أكتوبر القادم. وتأهل 12 فريقًا من الدوري الإنجليزي إلى الدور المقبل في كأس كاراباو.

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