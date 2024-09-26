بمساهمة محمد صلاح.. ليفربول يكتسح وست هام بخماسية نارية في كأس الرابطة

ساهم الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول في فوز فريقه على وست هام يونايتد، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء في كأس الرابطة الإنجليزية.

التقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول مع منافسه وست هام، مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية بهذا الموسم 2024-2025.

وأقيمت مباراة ليفربول ووست هام يونايتد في تمام العاشرة من مساء اليوم، على ملعب آنفيلد "معقل الريدز.

واكتسح ليفربول نظيره وست هام بخماسية مقابل هدف، في هذه المواجهة، التي شهدت مشاركة محمد صلاح بديلاً وليس أساسياً.

ويرصد لكم “الموجز” في السطور الآتية، أهداف مباراة ليفربول ووست هام يونايتد في كأس الرابطة الإنجليزية 2024-2025.

أهداف مباراة ليفربول ووست هام يونايتد

قص فريق ليفربول شريط التهديف في الدقيقة 25 بهدف نجمه بيجو جوتا، قبل أن يحرز الهدف الثاني له وللريدز في الدقيقة 49 من عمر هذه المواجهة النارية.

وفي الدقيقة 74 أحرز محمد صلاح هدف ليفربول الثالث، بتسديدة صاروخية، ثم عزز كودي جاكبو، نتيجة الريدز بهدفين في الدقيقتين 90 و93.

علماً بأن هدف وست هام يونايتد الوحيد في هذا اللقاء، جاء عن طريق اللاعب كونساه نجم الريدز بالخطأ في مرماه.

لتنتهي هذه المباراة بفوز ليفربول على وست هام يونايتد بنتيجة 5-1 في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

أهداف مباراة ليفربول اليوم

تشكيل ليفربول ضد وست هام يونايتد

وجاء تشكيل ليفربول ضد وست هام اليوم كالآتي:

حراسة المرمى: كيليهر.

الدفاع: برادلي، جو جوميز، كوانساه، تسيميكاس.

خط الوسط: واتارو إندو، كورتيس جونز، كودي جاكبو.

الهجوم: داروين نونيز، ديوجو جوتا، فيدريكو كييزا.

بدلاء ليفربول أمام وست هام اليوم

وضمت مقاعد بدلاء ليفربول ضد وست هام اليوم كل من، محمد صلاح، جاروس، ترينت ألكسندر أرنولد، أليكسيس ماك أليستر، فيرجل فان دايك، إبراهيما كوناتي، أندي روبرتسون، سوبوسلاي، لويس دياز، مورتون، جرافنبيرخ.

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