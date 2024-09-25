تشكيل ليفربول ضد وست هام في كأس الرابطة.. مفاجأة لـ محمد صلاح

أعلن الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول، عن تشكيل فريقه الذي يخوض به مواجهة وست هام يونايتد اليوم، والتي تجمع بينهما في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

أتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول استعداداته لمواجهة وست هام، في إطار منافسات بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية بهذا الموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تقام مباراة ليفربول ضد وست هام، يوم الأربعاء الموافق 25 سبتمبر 2024، على ملعب آنفيلد.

وتبدأ صافرة هذه المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

ويستعرض لكم “الموجز” في السطور الآتية، تشكيل ليفربول ضد وست هام يونايتد اليوم في الكأس الرابطة الإنجليزية وموقف محمد صلاح.

تشكيل ليفربول ضد وست هام يونايتد

وشهد تشكيل ليفربول لمواجهة وست هام، على مفاجأة وهي تواجد الدولي المصري محمد صلاح على مقاعد البدلاء .

وجاء تشكيل ليفربول ضد وست هام اليوم كالآتي:

حراسة المرمى: كيليهر.

الدفاع: برادلي، جو جوميز، كوانساه، تسيميكاس.

خط الوسط: واتارو إندو، كورتيس جونز، كودي جاكبو.

الهجوم: داروين نونيز، ديوجو جوتا، فيدريكو كييزا.

محمد صلاح - ليفربول

بدلاء ليفربول أمام وست هام اليوم

وضمت مقاعد بدلاء ليفربول اليوم كل من، محمد صلاح، جاروس، ترينت ألكسندر أرنولد، أليكسيس ماك أليستر، فيرجل فان دايك، إبراهيما كوناتي، أندي روبرتسون، سوبوسلاي، لويس دياز، مورتون، جرافنبيرخ.

معلق مباراة ليفربول ضد وست هام اليوم والقنوات الناقلة

تنقل أحداث مباريات كأس الرابطة الإنجليزية بهذا الموسم 2024-2025، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، كونها الناقلة الحصري لمواجهات هذه البطولة.

ويمكن مشاهدة مباراة ليفربول ضد وست هام تحديداً، هي شاشة beIN Sports 6، بصوت المعلق الرياضي المتميز عامر الخوذيري.

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

التردد 11566.

معدل الاستقطاب- عمودي.

معدل الترميز 27500.

معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

الاستقطاب- أفقي.

معدل الترميز 27500.

معدل تصحيح الخطأ 2/3.

اقرأ أيضا:

المتأهلون لدور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين بعد مباريات اليوم

قناة مجانية تنقل مباريات كأس العالم للأندية لكرة اليد بمشاركة الأهلي والزمالك