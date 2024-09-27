سجل أبطال كأس السوبر الأفريقي قبل ديربي الأهلي ضد الزمالك

تهيمن الأندية المصرية على بطولة كأس السوبر الأفريقي لكرة القدم، قبل الديربي الناري بين القطبين الأهلي والزمالك مساء اليوم الجمعة، لحسم لقب النسخة الحالية من البطولة.

وستستضيف المملكة العربية السعودية الديربي الأقوى عربيًا، والذي سيجمع بين الأهلي وغريمه التقليدي الزمالك، في تمام التاسعة مساء اليوم الجمعة على ملعب المملكة أرينا.

ويستعرض الموجز أرقام من بطولة كأس السوبر الأفريقي قبل المواجهة المثيرة بين القطبين مساء اليوم.

سجل أبطال كأس السوبر الأفريقي قبل ديربي الأهلي والزمالك

1993: أفريكا سبورتس الإيفواري

1994: الزمالك

1995: الترجي الرياضي التونسي

1996: أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي

1997: الزمالك

1998: النجم الساحلي التونسي

1999: أسيك ميموزا الإيفواري

2000: الرجاء البيضاوي المغربي

2001: هارتس أوف أوك الغاني

2002: الأهلي

2003: الزمالك

2004: إنيمبا النيجيري

2005: إنيمبا النيجيري

2006: الأهلي

2007: الأهلي

2008: النجم الساحلي التونسي

2009: الأهلي

2010: مازيمبي الكونغولي

2011: مازيمبي الكونغولي

2012: المغرب الفاسي المغربي

2013: الأهلي

2014: الأهلي

2015: وفاق سطيف الجزائري

2016: مازيمبي الكونغولي

2017: صن داونز الجنوب أفريقي

2018: الوداد البيضاوي المغربي

2019: الرجاء البيضاوي المغربي

2020: الزمالك

2021: الأهلي

2022: الأهلي

2023: اتحاد الجزائر الجزائري

الأهلي ضد الزمالك

أرقام من بطولة كأس السوبر الأفريقي قبل قمة الأهلي والزمالك

أكثر الفرق تتويجا بالبطولة..

الأهلي: 8 مرات (2002، 2006، 2007، 2009، 2013، 2014، 2021، 2022).

الزمالك: 4 مرات (1994، 1997، 2003، 2020).

مازيمبي: 3 مرات (2010، 2011، 2016).

أكثر الفرق تتويجا بالبطولة بشكل متتالي..

الأهلي: مرتان متتاليتان (ثلاث مرات) (2006، 2007) (2013، 2014) (2021 ، 2023 ).

إنييمبا: مرتان متتاليتان (2004، 2005).

مازيمبي: مرتان متتاليتان (2010، 2011).

أكثر الأندية تتويجا بالبطولة من حيث الدولة…

الأندية المصرية 12 مرة: الأهلي (8)، الزمالك (4).

الأندية المغربية 5 مرات: الرجاء (2)، المغرب الفاسي (1)، الوداد (1)، نهضة بركان (1)

الأندية التونسية 3 مرات: النجم الساحلي (2)، الترجي (1).

أندية الكونغو الديمقراطية 3 مرات: مازيمبي

توج بطل دوري أبطال أفريقيا بـ كأس السوبر الأفريقي في 25 مباراة، مقابل 7 مرات وصافة.

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