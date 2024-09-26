كل ما يخص بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد "السوبر جلوب 2024"

ساعات قليلة تفصل عشاق كرة اليد عن انطلاق بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد رجال في نسختها المقبلة، والتي يستضيفها الأهلي، بمشاركة 9 أندية أبرزهم القطبين.

ويستعرض الموجز كل ما يخص البطولة في السطور التالية.

موعد بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد

ستقام بطولة كأس العالم لكرة اليد للأندية رجال، بمشاركة الأهلي والزمالك في الفترة من 27 سبتمبر الجاري وحتى 9 أكتوبر المقبل في مصر.

وحصلت مصر على حقوق استضافة كأس العالم للأندية لكرة اليد رجال، لثلاث نسخ مقبلة، لتقام على صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية لكرة اليد

ويشارك النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد في نسختها المقبلة بصفته بطلًا لـ كأس السوبر الأفريقي في نسختها الأخيرة على حساب الزمالك.

إبراهيم المصري - ياسر سيف - سيف هاني - محسن رمضان - أحمد عادل - أحمد خيري - عبد الرحمن فيصل - محمد لاشين - عمر خالد - عمر سامي - محمد مجدي - نبیل شریف - عبد العزيز إيهاب - راضي محمد - محمد صلاح - عبد الرحمن حميد -- عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم.

فريق الأهلي لكرة اليد

قائمة الزمالك في كأس العالم للأندية لكرة اليد

ويشارك الفريق الأول لكرة اليد رجال بنادي الزمالك في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد، ببطاقة دعوة من الاتحاد الدولي للعبة.

أحمد الأحمر – كريم هنداوي – محمود خليل "فلفل" – يوسف ناجي – أكرم يسري – بلال محمد جلال – أحمد حسام – عبد الله إمام – زياد حشاد – أحمد سامح – عمر ماجد الفولي – عمر عطية "بيبو" – عمر الوكيل "بكار" – محمد مؤمن "دودو" – مازن رضا – شادي محمود خليل – محمد طارق – يوسف علي صلاح.

مجموعات كأس العالم للأندية لكرة اليد وموقف الأهلي والزمالك

وتأتي مجموعات كأس العالم لكرة اليد ليتم تقسيمها كالآتي..

المجموعة الأولى: الزمالك المصري - فيزبريم المجري - توباتي البرازيلي.

المجموعة الثانية: الأهلي المصري - برشلونة الإسباني - جامعة سيدني الأسترالي.

المجموعة الثالثة: الخليج السعودي - ماجديبورج الألماني - كاليفورنيا إيجلز الأمريكي.

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