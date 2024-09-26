نجم الزمالك السابق: تركي آل الشيخ يحب الأهلي وسنرى مستوى حكم السوبر الإفريقي

تحدث عفت نصار، نجم الزمالك السابق، عن المواجهة المرتقبة بين الزمالك وغريمه التقليدي الأهلي، مشيرًا إلى أن المباراة ستكون من الصعب توقع نتيجتها بشكل دقيق، مباراة الديربي تتمتع دائمًا بطابع خاص، ولها أجواء مختلفة. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

وقال عفت نصار: «نريد أن يظهر الفريقان بمستوى فني مميز لتكتمل الصورة خاصة أنها تتعلق ببطولة كبيرة.. ويجب أن يركز الزمالك خلال أوقات المباراة ونتجنب خسارة جديدة».

أضاف: «سنري مستوى حكم اللقاء، بالرغم من تحفظ نادي الزمالك على تعيين الحكم الليبى معتز الشلمانى، لإدارة مباراة الأهلي والزملك، في كأس السوبر الأفريقى».

وأشار إلى، نهائي كأس مصر الماضي الذي لعب في السعودية، الأهلي كسب المباراة بكورة أوفسايد ولا نريد تكرار هذا السيناريو.

واختتم عفت نصار حديثه، بالتأكيد على أن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية يحب الأهلي، ولكن يجب علينا ألا نخسر الديربي مجددًا.

عفت نصار

حكم مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

وكانت قررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تعيين الحكم الليبى معتز الشلمانى، لإدارة مباراة الأهلي والزمالك، في كأس السوبر الأفريقى، يوم 27 سبتمبر الجارى بالسعودية.

ويعاون الشلماني كل من:-

عطية محمد مساعد أول.

التونسي خليل الحساني مساعد ثاني.

الصومالي عمر عبدالقادر ارتان حكما رابعا.

الجنوب أفريقي توم آبونجيل حكم فيديو والمغربي زكريا برنيسي حكم فيديو مساعد.

وأدار الحكم الليبي معتز الشلماني، ثلاث مباريات للأهلي، لم يخسر في أي منهما، حيث فاز الأحمر في مباراة وتعادل مباراتين، فاز في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا موسم 2023، على فريق الوداد المغربي، بثنائية مقابل هدف، وخلال مواجهة النادي الأهلي أمام الرجاء المغربي، في دوري أبطال أفريقيا، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وأدار الليبي مواجهة النادي الأهلي أمام الرجاء المغربي، في دوري أبطال أفريقيا، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وجاءت قائمة الزمالك أمام الأهلي في السوبر الإفريقي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي - محمد عواد – محمود الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – أحمد محمود – محمد حمدي – محمود بنتايك.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – زياد كمال – محمد شحاتة – محمد السيد - عبد الله السعيد – ناصر ماهر – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – مصطفى شلبي – أحمد مصطفى "زيزو" – كونراد ميشالاك.

خط الهجوم: سيف الجزيري – عمر فرج – حسام أشرف- ناصر منسي.

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