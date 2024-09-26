الزمالك يتواصل مع رمضان صبحي لضمه خلال الفترة المقبلة

تواصل حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مع رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز ومنتخب مصر، من أجل ضمه إلى القلعة البيضاء، خلال الفترة المقبلة. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

لبيب يتفاجئ براتب رمضان صبحي

وقال الإعلامي محمد شبانه عبر برنامجه بوكس تو بوكس، “أن حسين لبيب تفاجأ براتب رمضان صبحي، والذي تبلغ قيمته 60 مليون سنويًا”.

وتابع، حسين لبيب أبلغ رمضان صبحي بأنه سيعرض الأمر على مجلس إدارة نادي الزمالك وسيعود للحديث معه، ولكن لن يتحدث معه مرة آخرى.

وأضاف، رمضان يمتلك شخصية قوية ويليق على الأندية الكبيرة، ولكن راتبه الضخم سيكون عائق انضمامه إلى صفوف الزمالك.

وفي سياق متصل، أوضح أنه هناك شكوى من أحد شركات التسويق ضد الاتحاد المصري لكرة القدم وهناك عقوبة من الفيفا ضد الجبلاية، ويبدو أن هناك أزمة داخل أرجاء الاتحاد بين جمال علام ووليد العطار المدير التنفيذي.

وشدد على أن الشركة التي أقامت مواجهة مصر ضد بلجيكا رفعت قضية ضد اتحاد الكرة بسبب عدم الالتزام التعاقد، وفوجئنا وقتها بأن تلك المباراة حققت أرباح خيالية، بينما حصل اتحاد الكرة على 250 الف دولار فقط، وهذه الشركة نادر السيد شريكا فيها.

رمضان صبحي

حسين لبيب يعقد جلسة مع عبد الواحد السيد قبل مواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي

عقد حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، جلسة مع عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم، في مقر فندق الإقامة بمدينة الرياض، أمس الأربعاء.

يستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي، غدًا يوم الجمعة المقبل الموافق 27 سبتمبر الجاري، في الساعة التاسعة مساءً، على لقب كأس السوبر الأفريقي على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.

واطمئن رئيس النادي ورئيس بعثة الفريق بالسعودية من عبد الواحد السيد على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة، بالإضافة للاطلاع على الأمور التنسيقية المتفق عليها مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشأن اللقاء.

وفي نفس الوقت أكد حسين لبيب وأعضاء المجلس خلال الجلسة على ثقتهم التامة في الجهاز الفني واللاعبين لتقديم أقصى جهد خلال المباراة المقبلة.

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