تطورات إصابة نيمار وموعد عودته للتدريبات مع الهلال.. مستجدات مثيرة

شهدت الساعات الأخيرة تطورات في حالة الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الهلال السعودي، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي وغيابه عن الملاعب منذ أكتوبر الماضي.

ويستعرض الموجز أخر أخبار نيمار دا سيلفا وعلاقته بنادي الهلال السعودي.

سبب مدة غياب نيمار الطويلة عن الملاعب

وأوضح الطبيب الإسباني رامون كوجات الطبيب المعالج للدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا المحترف في صفوف الهلال السعودي، والذي كشف عن السبب الرئيسي وراء طول فترة تعافي نيمار دا سيلفا، موضحًا أن إصابة الرباط الصليبي هي السبب الرئيسي.

وأكد كوجات أن تمزق الرباط الصليبي يؤدي إلى انقطاع الاتصال بين الجهاز العصبي والركبة، وهو ما يستدعي فترة زمنية طويلة لاستعادة هذا الاتصال، مشيرًا أن فترة التعافي يمكن أن تتراوح بين 4 إلى 6 أشهر، وقد تصل أحيانًا إلى عام كامل. كما حذر من أن العودة المبكرة إلى الملاعب قد تترك آثارًا سلبية على اللاعب.

وأشار كوجات إلى أن طول فترة التأهيل قد يستدعي إعادة تقييم حالة الركبة وربما اللجوء إلى تدخل جراحي إضافي. لكنه أكد على ضرورة فحص نيمار لتحديد أسباب تكرار إصابات الركبة.

بالأرقام.. خسائر فادحة في الهلال بسبب نيمار

وعلى جانب آخر، أكدت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أن الهلال السعودي تكبد خسائر باهظة من صفقته مع البرازيلي نيمار.

وأشارت أن الهلال تعاقد مع نيمار في صيف 2023، قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي، مقابل 78 مليون إسترليني، ولكنه خاض 5 مباريات فقط، قبل أن يتعرض لإصابة في الرباط الصليبي في أكتوبر 2023.

ووقع نيمار على عقدا ضخما مع الهلال، يحصل بموجبه على راتب أسبوعي مقدر بنحو 2.5 مليون إسترليني، وهو ما يعني أنه حقق إجمالي أرباح تبلغ قيمتها 145 مليونا على مدار 58 أسبوعا قضاها في النادي.

نيمار

نيمار يشعل غضب جماهير الهلال

وأكدت التقارير الطبية حول حالة الدولي البرازيلي نيمار، أن مدة غيابه من المتوقع أن تصل إلى يناير 2025 المقبل، وهو ما أثار غضب جماهير الهلال التي وجهت انتقادات لاذعة إلى إدارة الهلال

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