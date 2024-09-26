قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية "السوبر جلوب 2024"

أعلن ستيفان مادسن المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، القائمة الرسمية التي تستعد لخوض منافسات كأس العالم للأندية “السوبر جلوب” في نسختها المقبلة.

قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية لكرة اليد رجال

وضمت قائمة الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، في كأس العالم للأندية لكرة اليد كالآتي…

إبراهيم المصري - ياسر سيف - سيف هاني - محسن رمضان - أحمد عادل - أحمد خيري - عبد الرحمن فيصل - محمد لاشين - عمر خالد - عمر سامي - محمد مجدي - نبیل شریف - عبد العزيز إيهاب - راضي محمد - محمد صلاح - عبد الرحمن حميد -- عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم.

ويستعرض الموجز تفاصيل بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد بمشاركة الأهلي والزمالك

قناة مجانية تذيع مباريات كأس العالم للأندية لكرة اليد

وأكدت قنوات أون تايم سبورتس، على حصولها لحقوق بث مباريات بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد بمشاركة الأهلي والزمالك.

تردد قنوات أون تايم سبورت

التردد: 11861.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: ⅚.

كأس العالم للأندية لكرة اليد

مواعيد مباريات كأس العالم للأندية لكرة اليد

الجمعة 27 سبتمبر:

الخليج × كاليفورنيا إيجلز - 3 عصرا.

الأهلي × جامعة سيدني - 6.30 مساء.

الزمالك × توباتي - 9 مساء.

السبت 28 سبتمبر:

فيزبريم × توباتي - 3 عصرا.

ماجديبورج × كاليفورنيا إيجلز - 5.30 مساء.

برشلونة × جامعة سيدني - 8 مساء.

السبت 28 سبتمبر:

فيزبريم × توباتي - 3 عصرا.

ماجديبورج × كاليفورنيا إيجلز - 5.30 مساء.

برشلونة × جامعة سيدني - 8 مساء.

الأحد 29 سبتمبر:

الخليج × ماجديبورج - 3 عصرا.

الزمالك × فيزبريم - 5.30 مساء.

الأهلي × برشلونة - 8 مساء.

الثلاثاء 1 أكتوبر:

مباراة ترتيبية 1 - 11 صباحا.

مباراة ترتيبية 2 - 2 ظهرا.

نصف النهائي 1 - 5 مساء.

نصف النهائي 2 - 8 مساء.

الأربعاء 2 أكتوبر:

مباراة ترتيبية 3 - 4 عصرا.

الخميس 3 أكتوبر:

مباراة ترتيبية 4 - 11 صباحا.

مباراة ترتيبية 5 - 2 ظهرا.

مباراة المركز الثالث - 5 مساء.

النهائي - 8 مساء.

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