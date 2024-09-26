منافس الأهلي.. العين يفوز على الوصل برباعية في كلاسكيو الإمارات

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي، فوزًا ثمينًا، على نظيره الوصل، بنتيجة 4-2، خلال المبارة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على استاد هزاع بن زايد في قمة الجولة الرابعة، من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

أهداف مباراة العين والوصل

بالاسيوس يسجل الأول لـ العين

نجح ماتياس بالاسيوس في تسجيل الهدف الأول لنادي العين بشباك الوصل في كلاسيكو الإمارات، وجاء هدف بالاسيوس في الدقيقة 22، بعدما وضع الكرة بشكل رائع في مرمى خالد السناني حارس الوصل.

وفي الدقيقة 30 نجح بندر الأحبابي في تسجيل الهدف الثاني للعين، بعد تمريرة رائعة من كاكو.

كايو كانيدو يقلص الفارق للوصل

نجح كايو كانيدو في تقليص الفارق لصالح الوصل بعدما سجل هدف فريقه الأول بالدقيقة 36.

في الدقيقة 41 نجح سياكا سيديبي في تعديل النتيجة للوصل بعد جملة تكتيكية رائعة داخل منطقة جزاء العين.

كوامي يسجل الثالث لصالح العين

سجل كوامي الهدف الثالث لصالح نادي العين في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وجاء هدف مدافع العين من خطأ ساذج لخالد السناني حارس الوصل والذي سقطت الكرة منه داخل منطقة الجزاء.

سفيان رحيمي يسجل الرابع لـ العين بمرمى الوصل

أحرز سفيان رحيمي، الهدف الرابع لنادي العين بشباك الوصل في مباراة الكلاسيكو، وجاء هدف النجم المغربي بمرمى الوصل في الدقيقة 68 من ركلة جزاء تحصل عليها زميله كاكو.

العين الإماراتي

تشكيل العين ضد الوصل

حراسة المرمى: خالد عيسى.

خط الدفاع: بندر الاحبابي، فابيو كاردوسو، كوامي، إيريك.

خط الوسط : بارك يونج-وو، محمد عباس، عبد الكريم تراوري.

خط الهجوم: كاكو، سفيان رحيمي، بالاسيوس.

موعد مباراة العين أمام الأهلي فى كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024

يستضيف الأهلي، العين الإماراتي، يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024، في الساعة التاسعة مساءً، على استاد القاهرة الدولى، يقام ضمن دور أطلق عليه فيفا: (كأس أفريقيا- آسيا- الهادئ)، فيما يصعد الفائز بينهما إلى دور كأس التحدي.

ويواجه الفائز بين الأهلي والعين، الفائز في ديربي الأمريكيتين، في دور يعادل ما قبل نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.

يشار إلى أنه بدءًا من ديربي الأمريكيتين، تقام المباريات الثلاث الأخيرة في قطر بين 11 و18 ديسمبر المقبل.

وستقام المباراة النهائية يوم الأربعاء 18 ديسمبر، الذي يصادف الذكرى السنوية الثانية لنهائي كأس العالم قطر 2022 وستقام البطولة السنوية للأندية التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم، بنظام جديد تتخلله منافسات قائمة بذاتها تشمل مواجهات بين أبطال مختلف الاتحادات القارية الستة.

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