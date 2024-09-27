‎بالساعة.. مواعيد أهم المباريات اليوم الجمعة 27-9-2024 كأس السوبر الأفريقي

تقام على مدار اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024، مباراة كأس السوبر الأفريقي 2024، والتي ستجمع الأهلي وغريمه التقليدي الزمالك، بالإضافة لعدد من المواجهات المثيرة والنارية في مختلف البطولات والدوريات العالمية

ويستعرض الموجز جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة الموافق 27-9-2024، وعلى رأسها مباراة كأس السوبر الأفريقي بين القطبين الأهلي والزمالك، ومباريات الدوري الإسباني والألماني.

مواعيد كأس السوبر الأفريقي والقنوات الناقلة

الأهلي ضد الزمالك – في تمام الساعة 9 مساء - على قناة beIN Sports HD

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

بلد الوليد ضد ريال مايوركا – في تمام الساعة 10 مساء - على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

ميلان ضد ليتشي – في تمام الساعة 9:45 مساء - على قناة AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني والقنوات الناقلة

بوروسيا دورتموند ضد بوخوم – في تمام الساعة 9:30 مساء - على قناة beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

أوكسير ضد ستاد بريست – في تمام الساعة 8 مساء - على قناة beIN Sports HD 4

باريس سان جيرمان ضد رين – في تمام الساعة 10 مساء - على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم للأندية لكرة اليد

3:00 عصرًا - كاليفورنيا إيجيلز ضد الخليج السعودي

6:30 مساء - الأهلي ضد جامعة سيدني

9:00 مساء - تاوباتي ضد الزمالك

النادي الأهلي لكرة اليد

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

النصر ضد الوحدة – في تمام الساعة 6:20 مساء - على قناة SSC HD

القادسية ضد الأهلي – في تمام الساعة 9 مساء - على قناة SSC HD

الاتحاد ضد الخليج – في تمام الساعة 9 مساء - على قناة 2 SSC HD

مواعيد مباريات الدوري التركي

سيفاس سبور ضد إسطنبول باشاك شهير – في تمام الساعة 8 مساء

مواعيد مباريات الدوري البرتغالي

10:15 مساء - إشتوريل بارايا ضد سبورتنج لشبونة

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