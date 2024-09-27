موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في كأس السوبر الأفريقي والتشكيل المتوقع

يترقب عشاق كرة القدم في جميع أنحاء الوطن العربي، الديربي الناري بين الأهلي وغريمه التقليدي الزمالك، في مباراة كأس السوبر الأفريقي للموسم الرياضي الجاري.

ويشارك الأهلي في مباراة السوبر الأفريقي بصفته بطلًا لـ دوري أبطال أفريقيا في نسختها الأخيرة، بعد تتويجه باللقب للمرة الـ 12 في تاريخه، عقب الفوز على الترجي الرياضي التونسي في النهائي.

وضرب الأهلي موعدًا ناريًا مع غريمه التقليدي الزمالك، الذي توج بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية في نسختها الأخيرة أيضًا، عقب الفوز أمام نهضة بركان المغربي.

ويستعرض الموجز تفاصيل مباراة كأس السوبر بين القطبين الأهلي والزمالك، والمقرر لها مساء اليوم الجمعة، وتستضيفها المملكة العربية السعودية على ملعب المملكة أرينا، ضمن منافسات موسم الرياض.

موعد مباراة كأس السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك

ستنطلق مباراة كأس السوبر الأفريقي لكرة القدم بين الأهلي وغريمه التقليدي الزمالك، في تمام التاسعة مساء اليوم الجمعة، والتي يستضيفها ملعب المملكة أرينا في المملكة العربية السعودية

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك في كأس السوبر الأفريقي

ومن المتوقع أن يدفع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالتشكيل الآتي في مباراته ضد الزمالك.

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - يحيى عطية الله.

في خط الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور.

في خط الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - وسام أبو علي.

الأهلي ضد الزمالك

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي في كأس السوبر الأفريقي

من المتوقع أن يدفع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بالتشكيل الآتي في مباراته ضد الأهلي مساء اليوم في كأس السوبر الأفريقي للعام الجاري 2024.

في حراسة المرمى: محمد صبحي.

في خط الدفاع: محمد حمدي - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - عمر جابر.

في خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد شحاتة - عبدالله السعيد.

في خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري - أحمد سيد زيزو.

اقرأ أيضًا.. الزمالك يتواصل مع رمضان صبحي لضمه خلال الفترة المقبلة

كولر: الزمالك منافس قوي ولا يوجد فرق بين مواجهته محليا وأفريقيا