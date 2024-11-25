مواعيد مباريات اليوم الاثنين 25-11-2024 في الدوري الإنجليزي والملاعب العالمية

تنطلق على مدار اليوم الاثنين الموافق 25-11-2024، مواجهات نارية ومثيرة في الدوري الإنجليزي ومختلف الدوريات العالمية، ضمن منافسات الموسم الرياضي الجاري 2024-2025.

ويقدم الموجز جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين في الملاعب المختلفة وختام منافسات الجولة الـ 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستختتم لقاءات الجولة الـ 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بمواجهة بين نيوكاسل يونايتد ونظيره وست هام

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

نيوكاسل يونايتد ضد وست هام يونايتد – في تمام الساعة 10 مساء - على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

إمبولي ضد أودينيزي – الساعة 7:30 مساء - في تمام على قناة AD Sports 1 HD

فينيزيا ضد ليتشي – الساعة 9:45 مساء - في تمام على قناة AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري التركي

طرابزون سبور ضد أضنة ديمرسبور – في تمام الساعة 7 مساء

طرابزون سبور ضد أضنة ديمرسبور

دوري القسم الثاني للمحترفين والقنوات الناقلة

المقاولون العرب ضد ديروط - في تمام الساعة 2:30 ظهرا - على قناة ON TIME SPORT 1

بلدية المحلة ضد أسوان - في تمام الساعة 2:30 ظهرا

بترول أسيوط ضد المنصورة - في تمام الساعة 2:30 ظهرا

القناة ضد لافيينا اف سي - في تمام الساعة 2:30 ظهرا

الترسانة ضد أبو قير للأسمدة – في تمام الساعة 5 مساء - على قناة ON TIME SPORT 1

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة والقنوات الناقلة

العين الإماراتى ضد الأهلي السعودي – في تمام الساعة 4 عصرا - على قناة SSC 1

الغرافة القطرى ضد النصر السعودي – في تمام الساعة 6 مساء - على قناة SSC 1

استقلال طهران الإيران ضد باختاكور الأوزبكستاني – في تمام الساعة 6 مساء - على قناة SSC 2

الريان القطرى ضد برسيبوليس الإيراني – في تمام الساعة 8 مساء - على قناة SSC 1

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