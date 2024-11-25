‎المعدن الأصفر.. ننشر سعر الذهب والسبائك اليوم الاثنين 25-11-2024في مصر

شهد سعر الذهب اليوم الاثنين 25-11-2024 حالة من الارتفاع في جميع الأعيرة, بينما شهد سعر الذهب عالميًا حالة من التراجع الطفيف في الأوقية العالمية مسجلة نحو 2670.28 دولارًا للبيع, 2670.01 دولارًا للشراء.

سعر الذهب اليوم

تنشر جريدة “الموجز” سعر الذهب والسبائك اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2024, وفقًا لمنصة “آي صاغة”.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم بيعًا عند 4320 جنيهًا، بينما كان سعر الشراء 4297.25 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 22

حقق سعر الذهب عيار 22 اليوم بيعًا عند 3960 جنيهًا، بينما كان سعر الشراء 3939 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر الذهب عيار 21 اليوم بيعًا عند 3780 جنيهًا، بينما كان سعر الشراء 3760 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

تراجع سعر الذهب عيار 18 اليوم ليصل إلى 3240 جنيهًا للبيع، بينما كان سعر الشراء 3222.75 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم بيعًا عند 2520 جنيهًا، بينما كان سعر الشراء 2506.75 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 12

حقق سعر الذهب عيار 12 اليوم بيعًا عند 2160 جنيهًا، بينما كان سعر الشراء 2148.5 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 9

وصل سعر الذهب عيار 9 اليوم بيعًا عند 1620 جنيهًا، بينما كان سعر الشراء 1611.5 جنيهًا.

أسعار سبائك الذهب

جاءت أسعار سبائك الذهب اليوم, كالتالي:

سعر سبيكة ذهب 1 جرام عيار 24: 4,391.43 جنيهًا

سعر سبيكة ذهب 2.5 جرام عيار 24: 10,963.57 جنيهًا

سعر سبيكة ذهب 10 جرام عيار 24: 43,854.29 جنيهًا

سعر سبيكة ذهب 1 كيلو عيار 24: 4,355,428.57 جنيهًا

سعر جنيه ذهب 8 جرام: 30,720.00 جنيهًا

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 6.3% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء السبت، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، بنسبة 6 %، لتحقق أفضل أداء أسبوعي منذ مارس 2023، مدفوعة بارتفاع الطلب على الملاذ الآمن والتوترات الجيوسياسية والتحولات في توقعات أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي.

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