خطورة تقبيل الأطفال حديثي الولادة.. نصائح مهمة خاصة بالرضع

يحذر الكثير من الأطباء والمتخصصون في مجال الرعاية الصحية من مخاطر تقبيل الأطفال حديثي الولادة، وذلك نظراً لضعف جهازهم المناعي في الأشهر الأولى من حياتهم، لذا سيقدم لكم الموجز في هذا التقرير نصائح مهمة عن خطورة تقبيل الأطفال حديثي الولادة.

وبالرغم من أن إظهار المودة عن طريق تقبيل المولود يعتبر تصرفا عاطفياً شائعا بين العديد، إلا أن هذه العادة قد تعرض الرضع إلى عدوى خطيرة يمكن أن تهدد حياتهم.

تقبيل حديثي الولادة

وفي هذا السياق، أعلن الدكتور كاران راج، الجراح في هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، عن الأسباب الطبية التي تجعل موضوع تقبيل الأطفال حديثي الولادة أمرا مليئا بالمخاطر، مستعرضاً أهم أنواع العدوى التي يمكن أن تصيبهم نتيجة لهذه العادة.

لماذا يعد تقبيل المولود أمرا في غاية الخطورة

يعد جهاز مناعة الطفل حديث الولادة غير مكتمل، مما يجعله عرضة للإصابة بعدوى خطيرة بسهولة أكبر، حيث أن في الأشهر الأولى يمتلك الرضع عدداً أقل من الخلايا المناعية الفطرية، مثل الخلايا المتعادلة والوحيدات التي تقاوم العدوى مقارنة بالبالغين، وهذا يدل أن العدوى التي قد تكون غير ضارة للأطفال الأكبر سناً أو البالغين يمكنها تهديد حياة الأطفال حديثي الولادة.

وعلى سبيل المثال، يمكن تكون عدوى فيروس الهربس التي تؤدي إلي حدوث تقرحات باردة لدى البالغين، مميتة للأطفال، وأيضاً يمكن أن يتسبب الهربس في تقرحات سطحية لدى البالغين، فإن إصابة الرضيع بالفيروس يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات خطيرة، مثل التهاب الدماغ أو التسمم الدموي مما قد يشكل تهديداً على حياته.

ويعد الأطفال حديثي الولادة هم أكثر عرضة للبكتيريا المعدية، مثل البكتيريا العقدية من المجموعة b (GBS) وسلالات E. coli التي لا تؤثر في البالغين بأي شكل، وهذه البكتيريا يمكن أن تؤدي إلي أمراض خطيرة، مثل التهاب السحايا والتسمم الدموي والإلتهاب الرئوي، وفي هذه الحالة يمكن أن تسبب العدوى مضاعفات صحية تهدد حياة الطفل.

نصائح مهمة لتقليل خطر إصابة الأطفال حديثي الولادة حين لمسهم

- أولا احرص على غسل اليدين جيداً قبل لمس الطفل أو تقبيله.

- وأيضاً تجنب تقبيل الطفل على وجهه أو فمه، ويفضل تقبيله على قدمه أو مؤخرة رأسه فقط.

- وإذا كنت مريضا أو لديك عدوى نشطة، يلزم التفكير مرتين قبل زيارة الطفل، وخاصة إذا كان عمره أقل من شهر.

- وإلزم تغطية أي تقرحات باردة إذا كنت مصاباً بالهربس.

- وإرتداء قناع إذا كنت مصاباً بمرض تنفسي، مثل الزكام أو الإنفلونزا، وابتعد أيضاً عن الإقتراب من الطفل.

ومن الضروري أيضاً أن يتخذ الكل احتياطات إضافية من أجل حماية الأطفال من العدوى والمرض.

وبالإضافة إلي التقرير من إعداد بريمروز فريستون، المحاضر الأول في علم الأحياء الدقيقة السريرية، جامعة ليستر.

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