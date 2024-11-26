سعر التذكرة 5250 جنيهًا.. تفاصيل حفل الموسيقار عمر خيرت القادم

يشهد الموسيقار عمر خيرت مؤخرا حالة من النشاط الفني الملحوظ على مستوى إحياء الحفلات.

وفي هذا الصدد، يعرض لكم الموجز تفاصيل حفل عمرو خيرت القادمة ونبذة تاريخيه عنه.

يحيي الموسيقار عمر خيرت حفلاً غنائيًا استثنائيًا لأول مرة بالجامعة الأمريكية يوم الجمعة القادم الموافق 29 نوفمبر الجاري، ويقدم خلال الحفل باقة من ألمع وأعرق معزوفاته



أسعار تذاكر حفل الموسيقار عمرو خيرت

قسمت أسعار الحفل إلى أربع فئات وجاءت على النحو التالي

الفئة الأولى— 3250 جنيها.

الفئة الثانية— 3750 جنيها.

الفئة الثالثة— 4550 جنيها.

الفئة الرابعة— 5250 جنيها.



ووضع منظمي الحفل بعض الشروط الخاصة للحضور للحافظ على واجهة الحفل وجاءت على النحو التالي

1- عدم السماح بالدخول بأية مآكولات أو مشروبات.

2- عدم إلزام الأطفال تحت عمر 7 سنوات بالزي الرسمي.

3- عدم استبدال أو استرجاع تذاكر الحفل بعد حجزها.

4- إلزام الحضور بالزمي الرسمي الخاص بالحفل.

وفي سياق آخر يستعد الموسيقار عمر خيرت لإحياء حفلتين غنائيتين غنائيًا بدار الأوبرا المصرية يومي 16 و 17 شهر ديسمبر القادم وقسمت أسعار التذاكر إلى ثلاثة فئات حيث جاءت الفئة الأولى بمبلغ 1510 جنيها مصريا أما الفئة الثانية جاءت بمبلغ 1810 جنيها مصريا أما الفئة الثالثة والأخيرة تأتي بملغ 2010 جنيها.



الموسيقار عمرو خيرت



الموسيقار عمر خيرت

ولد عمر علي محمود خيرت يوم الثلاثاء 28 ذو الحجة 1366 هـ الموافق 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 1947 م في حي السيدة زينب بالقاهرة لأسرة مثقفة محِبَّة للفنون، فعمُّه أبو بكر خيرت المهندس المعماري الأشهر ومؤسس الكونسرفتوار المصري الذي أثرى المكتبة الموسيقية المصرية بأعمال سيمفونية.

واكتملت ثمارها بعمر خيرت الذي أكمل درب عمه الموسيقار، وعشق البيانو الذي اكتشف معه مناطق موسيقية جديدة في إحساس وذكريات وقوة الشخصية المصرية.

بدأت علاقة عمر خيرت بالبيانو بالكونسرفتوار في دفعته الأولى عام 1959 م حيث درس العزف على البيانو على يد البروفيسور الأيطالي «كارو» إلى جانب دراسته للنظريات الموسيقية. انتقل بعدها لدراسة التأليف الموسيقي في كلية ترينيتي بلندن إلى أن اكتملت ملامح شخصيته الموسيقية المستقلة كمؤلف محترف يصوغ رؤاه الموسيقية الخاصة بجمل موسيقية مميزة تتسم بالعمق والثراء والتدفق.

وانضم عمر خيرت في بداياته لفرقة (ليى بُتي شا - Les petits chats) التي كانت فرقة مصرية لموسيقى الروك نشأت في مطلع ستينيات القرن الماضي وكان من ضمن أشهر أعضائها الفنان عزت أبو عوف.

وعمل عمر خيرت في الفرق كعازف درامز والتي كان لها أثر واضح في مؤلفاته مثل: «الخادمة» و«رابسودية عربية» وغيرها.

و أطل عمر خيرت على الجمهور لأول مرة مع الموسيقى التصويرية من خلال فيلم ليلة القبض على فاطمة عام 1983

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