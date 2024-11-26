برشلونة يتقدم ضد ستاد بريست بهدف ليفاندوفسكي في الشوط الأول بدوري الأبطال

انتهي الشوط الأول من مباراة برشلونة ضد ستاد بريست، بتقدم البارسا بهدف نظيف أحرزه ليفاندوفيسكي من ضربة جزاء في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة التي تجمعهما حاليا ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025.

يسعي فريق برشلونة لتحقيق الفوز للحفاظ علي موقعه بمراكز الصدارة في جدول ترتيب البطولة حيث يحتل فريق المركز الـ 6 برصيد 9 نقاط، بينما يحقق فريق ستاد بريست مفاجأة كبيرة باحتلاله المركز الرابع برصيد 10 نقاط متقدما علي كبار القوم بالقارة العجوز.

تشكيل برشلونة ضد ستاد بريست في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: بينيا.

خط الدفاع: كوندي، كوبارسي، إينيجو مارتينيز، مارتين.

خط الوسط: فيرمين، كاسادو، داني أولمو، بيدري.

خط الهجوم: رافينيا، ليفاندوفسكي.

موعد مباراة برشلونة ضد ستاد بريست

تنطلق صافرة مباراة فريق برشلونة ضد ستاد بريست في تمام العاشرة مساء غد الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة للدور الأول بمسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025.

فريق برشلونة

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ستاد بريست

يمكنك متابعة مباراة برشلونة ضد ستاد بريست بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2024-2025 حصريًا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" في المنطقة العربية، وتحديدا عبرقناة beIN Sports HD 1 المشفرة.

جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا

يستعرض " الموجز"، جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل انطلاق مباريات الجولة الخامسة ويأتي كالأتي..

1- ليفربول - 12

2-سبورتينج لشبونة - 10

3- موناكو - 10

4- بريست -10

5- إنتر ميلان - 10

6- برشلونة -9

7- دورتموند -9

8- أستون فيلا - 9

9- أتالانتا - 8

10- مان سيتي - 7

11- يوفنتوس -7

12- أرسنال -7

13-ليفركوزن -7

14- ليل -7

15-سيلتك - 7

16- دينامو زغرب - 7

17- بايرن ميونخ - 6

18- ريال مدريد - 6

19- بنفيكا -6

20- ميلان - 6

21- فينورد - 6

22- كلوب بروج - 6

23- أتلتيكو مدريد - 6

24- بي اس في - 5

25- بي اس جي - 4

26- سبارتا براغ - 4

27-شتوتجارت - 4

28- شاختار- 4

29- جيرونا - 3

30- ريد بول سالزبورج - 3

31- بولونيا -1

32- لايبزيج - 0

33- شتورم جراتس - 0

34- سرفينا زفيزدا - 0

35- يونج بويز - 0

36- سلوفان براتيسلافا - 0

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