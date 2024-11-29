موعد عزاء شقيق حنان سليمان اليوم بمسجد الكويتي في المعادي

أعلنت الفنانة حنان سليمان، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن وفاة شقيقها المهندس صبري حسن سليمان، مساء أمس.

وأشارت حنان سليمان إلى أن عزاء الراحل شقيقها سيقام اليوم الجمعة 29 نوفمبر، في مسجد الكويتي بمنطقة زهراء المعادي، ويرصد الموجز التفاصيل الكاملة

حنان سليمان

توافد نجوم الفن لتقديم واجب العزاء

ومن المنتظر أن يشهد عزاء الراحل حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني، الذين سيحرصون على مساندة الفنانة حنان سليمان في هذا الموقف الصعب.

وتُعرف حنان سليمان بعلاقاتها الطيبة مع الكثير من زملائها في المجال الفني، ما يجعل حضورهم واجبًا إنسانيًا ومهنيًا تجاهها.

حنان سليمان في رمضان 2025

رغم أحزانها، تستعد الفنانة حنان سليمان للمشاركة في مسلسل "وتقابل حبيب"، الذي تخوض بطولته النجمة ياسمين عبد العزيز، ومن المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل، المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري، ويُتوقع أن يحمل جرعة كبيرة من التشويق والإثارة.

أول لقاء بين حنان سليمان وياسمين عبد العزيز

تعد هذه التجربة الأولى التي تجمع حنان سليمان مع ياسمين عبد العزيز في عمل درامي، ومن المتوقع أن تقدم حنان شخصية محورية تضيف ثقلًا للأحداث، خاصة مع خبرتها الكبيرة في تقديم أدوار مميزة.

تعود ياسمين عبد العزيز بهذا العمل للتعاون مع السيناريست عمرو محمود ياسين، بعد أن حققا معًا نجاحات سابقة في مسلسلات مثل "ونحب تاني ليه" في رمضان 2020، و"اللي ملوش كبير" في رمضان 2021.

هذه الأعمال حظيت بإعجاب الجمهور وشاركت فيها نخبة من نجوم التمثيل، ما يرفع سقف التوقعات لمسلسل "وتقابل حبيب".

تعاقد حنان سليمان على مسلسل 220 يوم

كما تشارك الفنانة القديرة حنان سليمان في مسلسل "220 يوم"، حيث تجسد دور والدة الفنان كريم فهمي.

تدور أحداث المسلسل في إطار رومانسي اجتماعي تشويقي، ويركز على قضايا الأسرة، خصوصًا دور الأب في بناء الأسرة وتربية الأبناء، وسط التحديات التي يواجهها المجتمع. العمل يتكون من 15 حلقة، وقد انتهى فريق الكتابة من 10 حلقات حتى الآن.

حنان سليمان

أخر أعمال حنان سليمان

شاركت حنان سليمان في مسلسل "بدون سابق إنذار"، الذي عُرض خلال الموسم الرمضاني السابق، وحقق نجاحًا لافتًا، تدور أحداث العمل حول شاب مهندس، يجسد دوره الفنان آسر ياسين، يتفاجأ بإصابة ابنه بمرض نادر في الدم، ما يقلب حياتهم رأسًا على عقب.

شاركت في المسلسل الفنانة عائشة بن أحمد بدور زوجة آسر ياسين، حيث يواجهان معًا التحديات التي تفرضها أزمة مرض ابنهما.

ضم العمل نخبة من الفنانين، أبرزهم آسر ياسين، عائشة بن أحمد، نبيل الحلفاوي، نهال عنبر، أحمد خالد صالح، وحنان سليمان، المسلسل من إخراج هاني خليفة، وتأليف ألما كفارنة، بموسيقى تصويرية مميزة وضعها خالد الكمار، وإنتاج محمد مشيش.



حنان سليمان

كما شاركت الفنانة حنان سليمان في الموسم الرابع من مسلسل "المداح: أسطورة العودة"، الذي عُرض في رمضان 2024. المسلسل من بطولة حمادة هلال، وضم نخبة من النجوم مثل فتحي عبد الوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، سهر الصايغ، ومي سليم.

المسلسل من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج "سيدرز آرت برودكشن – صباح إخوان".



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