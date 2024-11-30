موعد مباراة بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب سيجنال أدونا بارك، الموقعة النارية بين بايرن ميونخ وغريمه بوروسيا دورتموند، في قمة منافسات الجولة بالدوري الألماني الممتاز للموسم الرياضي الجاري.

ويسلط الموجز الضوء على أبرز المعلومات حول قمة بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند مساء اليوم السبت في الدوري الألماني.

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني

ويأتي موعد مباراة بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند، في تمام السابعة والنصف مساء اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة الـ 12 من الدوري الألماني.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني

ستنقل مباراة بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند عبر شبكة قنوات “بي إن سبورتس” القطرية، والتي تنقل مباريات الدوري الألماني في الشرق الأوسط

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني

من المتوقع أن يخوض بايرن ميونخ مباراته بتشكيل يضم كل من..

في حراسة المرمى: مانويل نوير.

في خط الدفاع: جوريرو - أوباميكانو - كيم - ديفيز.

في خط الوسط: كيميتش - موسيالا - جوريتسكا.

في خط الهجوم: أوليز - كين - جنابري.

بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند

تشكيل بوروسيا دورتموند المتوقع أمام بايرن ميونخ في الدوري الألماني

وعلى الجانب الآخر، سيظهر بوروسيا دورتموند في القمة بتشكيل يضم كل من..

في حراسة المرمى: كوبيل.

في خط الدفاع: رايرسون - أنتون - شلوتربيك - بن سبعيني.

في خط الوسط: نميشا - سابيتزر - جروس.

في خط الهجوم: بيير - جيراسي - جيتينز.

جدول ترتيب الدوري الألماني قبل قمة بايرن ميونخ ضد بوروسيا

1- بايرن ميونخ - 29

2- آينتراخت فرانكفورت - 23

3- لايبزيج - 21

4- باير ليفركوزن - 20

5- بوروسيا دورتموند - 19

6- بوروسيا مونشنجلادباخ - 17

7- فرايبورج - 17

8- ماينز - 16

9- شتوتجارت - 16

10- يونيون برلين - 16

11- فولفسبورج - 15

12- فيردر بريمن - 15

13- هوفنهايم - 12

14- أوجسبورج - 12

15- سانت باولي - 11

16- هايدينهايم - 10

17- هولشتاين كيل - 5

18- بوخوم - 2

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