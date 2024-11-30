ظهور تمساح غريب ومرعب في منطقة الجيزة.. إعرف الحقيقة

تمساح الورل.. أثار ظهور حيوان غريب يشبه التمساح في منطقة البراجيل زرع بين المواطنين، وعرض برنامج «كلبش»، مقطع فيديو يبين ظهور كائن غريب ومخيف في محافظة الجيزة ويشبه التمساح، وكشف عن حقيقة كونه حيوان مفترس من عدمه، ويقدم لكم الموجز أبرز المعلومات عن هذا الحيوان وهذا الموضوع.

ظهور حيوان مرعب في الجيزة

قال الإعلامي حسن محفوظ، مقدم هذا البرنامج، والذي يعرض عبر فضائية «الشمس»، إن الكائن الغريب هو سبب حالة رعب كبيرة بين المواطنين، قبل أن تتعامل معه أجهزة المحافظة.

وأشار أيضاً محفوظ، إلى أن الدكتور فرج عبدالعاطي رئيس مجلس ومدينة أوسيم، تحرك لمكان وجود هذا الكائن، وتم السيطرة على الحيوان.

وأوضح الدكتور عصام رمضان، خبير صحي وبيئي بالأمم المتحدة، أن هذا الكائن الذي ظهر في البراجيل هو نوع الحرشفيات، والتي تشبه التماسيح.

كائن ينتمي للقوارض والسحالي

وذكر أن الكائن يطلق عليه «الورل»، ومشيرًا إلى أنه يأكل القوارض والسحالي والحشرات وموطنه نهر النيل.

وتابع رمضان، أن «الورل» ليس من الحيوانات المفترسة والمرعبة، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة تحظر من صيده أو بيعه.

حيوان الورل من فصيلة التماسيح

الوَرَل هو حيوان زاحف من ذوات الدم البارد، وهو جنس ينتمي إلى فصيلة الورليات ورتبة الحرشفيات، ويبلغ طوله من المتر إلي أن يتجاوز الثلاثة أمتار في بعض الأنواع، ويعيش في جميع أقطار العالم تقريباً، حسب نوعه.

ويعد الورل جنس كبيرٌ للغاية من السحالي وواسع الإنتشار حيث يكون موطنه الأصلي في الأمريكتين وأفريقيا وأوروبا وآسيا، ومن أنواعه الإفريقية الورل الصحراوي، وهو ما يختلط في ذهن العامة بالضب، ومع أن الاختلاف بينهما كبير للغاية، فالورل حيوان لاحم والضب أيضاً حيوان عاشب، والورل يكون مدبب الوجه والفك ذو لون يماثل رمال الصحراء ويتموج لونه من الأصفر للأسود وحتى البرتقالي، بينما الضب يميل إلى اللون البني الداكن، ومن أنواعه الإفريقية كذلك ورل السافانا، وبينما الورل الصحراوي، غير منتشر في التربية كحيوان أليف ويكون سيئ الطباع للغاية في الأسر، ولكن ورل السافانا من الأنواع المحببة لدى العديد.

ومن الأنواع الإفريقية كذلك الورل النيلي، وهو ينمو ليتخطى طوله الأمتار الثلاثة، وليس محببًا لهواة الزواحف المبتدئين، وذلك لكونه متغير المزاج بطريقة غير اعتيادية وشديد الشراسة.

ويعتبر الورل حيوان لاحم، ومختلف الغذاء للغاية، فيلتهم الحشرات والقواقع والديدان الصغيرة والفئران والزواحف والقوارض والأسماك والبيض يافعاً أيضاً، ويعد الورل كابوس أي عش به صغار أو بيض لأي حيوان معروف، شاملاً التمساح، حيث يتغذى الورل على بيض التمساح وصغاره، وعامة الورل من آكلي الرمم فهو ينظف البيئة من الجيف والحشرات والعقارب والقوارض وأيضاً الثعابين.

حيوان الوارل

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