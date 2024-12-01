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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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نجوم الفن

إليك مواعيد عرض مسلسل رقم سري والقنوات الناقله له

مسلسل رقم سري
مسلسل رقم سري

يعد مسلسل رقم سري استكمالا لمسلسل صوت وصورة والذي عرض في شهر أكتوبر لعام 2023.

ويحظى مسلسل نقطة رقم سري بقاعدة جماهيرية كبيرة ويعرض لكم الموجز مواعيد عرض حلقات المسلسل في السياق التالي.

مواعيد عرض مسلسل رقم سري

يعرض مسلسل رقم سري عبر فضائية dmc من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويعاد في تمام الساعة الثانية صباحًا،


ويبث مسلسل رقم سري أيضًا عبر قناة dmc دراما في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً ويعاد في تمام الساعة السابعة والنصف صباحًا كما تعاد الحلقة مرة أخرى في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

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مسلسل رقم سري

مسلسل رقم سري 

تدور أحداث مسلسل رقم سري في إطار من الغموض والتشويق حول فتاة تدعى ندى تعمل نائبة مدير إحدى البنوك غير مستحبة من زملاءها، يتم العثور على جثمانها في مقر عملها ويتولى مهمة كشف ملابسات الحادث الضابط "حسين محمود"  ويكتشف الضابط أن خزنة البنك مفتوحة وتبدأ شكوكه حول زملائها في العمل.

أبطال مسلسل رقم سري

يشارك في مسلسل رقم سري باقة فنية مميزة وجاءوا كالأتي ياسمين رئيس " لقاء إسماعيل"، صدقي صخر، عمرو وهبة، أحمد الرافعي، مصطفى عمر، رحمة أحمد، محمد البكري، رانيا منصور، رامي الطمباوي، نادين، محمد عبده، عزت زين، أحمد الشامي، باسل الزارو، ناردين فرج، رضوى جودة، شروق ابراهيم، كريم محجوب، أحمد شاهين، محمد سليمان من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد عبد التواب.

مسلسل صوت وصورة

تدور الأحداث حول رضوى "حنان مطاوع"،  المتهمة بقتل الرجل الذي دمر حياتها وتحرش بها وأفلت من العقاب. تتراكم الأدلة الدامغة ضدها، وخاصة لقطات الفيديو لجريمة القتل، ومع ذلك، لا شيء يبدو كما هو عليه، ولكن وبمساعدة الذكاء الاصطناعي، كل شيء ممكن.

جودر 2

ومن الجدير بالذكر أن الفنانة ياسمين رئيس تشارك في الموسم الرمضاني المقبل 2025 بمسلسل "جودر 2" حيث تجسد ياسمين شخصية شهر زاد وهو بطولة ياسر جلال"جودر" ، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، وليد فواز، ياسر الطوبجي، نور اللبنانيه “شواهي”، أحمد بدير.

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