إليك مواعيد عرض الحلقة 16 من مسلسل رقم سري والقنوات الناقله له

يعرض مسلسل رقم سري من السبت إلى الاربعاء عبر فضائية dmc في تمام الساعة الثامنة مساءً ويعاد في تمام الساعة الثانية صباحًا.

كما يعرض على قناة dmc دراما الساعة 11 مساء ويعاد الساعة 7.30 صباحاً والساعة 4 مساء.

ويمكنك متابعته أيضًا من خلال المنصات الرقمية مثل watch it و Shahid.

مسلسل رقم سري



رقم سري هي تكملة للجزء الأول من مسلسل صوت وصورة وتدور الأحداث حول لقاء ، تعمل موظفة في أحد البنوك، تجد نفسها عالقة في عملية احتيال خطيرة بعدما تورطها تقنيات الذكاء الاصطناعي. فكيف ستواجه المصير المجهول؟

ملخص أحداث الحلقة 15

ويستعرض لكم الموجز تفاصيل الحلقة السابقة حيث بدأت أحداث الحلقة بتهديد مدير البنك بفصل لقاء "ياسمين رئيس" عن منصب نائب مدير البنك إذا لم تحضر في الحال، ويفاجاءه باسم " أحمد الشامي" بأن لقاء أرسلت إيميل رسمي لباسم تطالبه بتقديم إجازة عارضة لمدير البنك بالنيابة عنها، ويرفض مدير البنك طلب لقاء ويطلب من باسم أن يرسل لها إيميل رسمي بإلغاء برفض الإجازة والحضور على الفور، ثم تحدث مناواشات بين باسم وأحد زملاءه بالفرع نتيجة لتحيز باسم للقاء بشكل لافت للأنظار.

أبطال مسلسل رقم سري

مسلسل رقم سري

يشارك في مسلسل رقم سري مجموعة من ألمع نجوم الوسط الفني أبرزهم ياسمين رئيس، صدقي صخر، عمرو وهبة، أحمد الرافعي، مصطفى عمر، رحمة أحمد، محمد البكري، رانيا منصور، رامي الطمباوي، نادين، محمد عبده، عزت زين، أحمد الشامي، باسل الزارو، ناردين فرج، رضوى جودة، شروق ابراهيم، كريم محجوب، أحمد شاهين، محمد سليمان تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

فيلم الفستان الأبيض

وفي سياق آخر، دشنت الفنانة ياسمين رئيس بمشاركة الفنانة أسماء جلال مبادرة للتبرع بفساتين الزفاف للفتيات الغير قادرات على شراء فستان زفافها وذلك تزامنا مع عرض فيلم الفستان الأبيض في دور العرض السينمائي ألان بطولة ياسمين رئيس و أسماء جلال و أحمد خالد صالح.

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