في غياب مصطفى محمد.. نانت يخطف التعادل من باريس سان جيرمان بالدوري

غاب الدولي المصري مصطفى محمد، عن مباراة باريس سان جيرمان ونانت التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت في بطولة الدوري الفرنسي، وحسمت بالتعادل الإيجابي.

تلاقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، مع منافسه نانت، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر بطولة الدوري الفرنسي.

أقيمت مباراة باريس سان جيرمان ونانت، على ملعب الأمراء، والتي تم استبعاد مصطفى محمد منها قبل انطلاقها دون الإفصاح عن الأسباب.

ويرصد لكم الموجز فيما يلي أهداف مباراة باريس سان جيرمان ونانت في الدوري الفرنسي اليوم.

أهداف مباراة باريس سان جيرمان ونانت

تعادل باريس سان جيرمان إيجابياً مع نانت بهدف لكل فريق، في هذه المواجهة المثيرة الذي قص فيها الباريسي شريط التهديف بالهدف الذي أحرزه المغربي أشرف حكيمي في الدقيقة 2.

وأدرك فريق نانت المحترف في صفوفه الدولي المصري مصطفى محمد التعادل في الدقيقة 38 عن طريق لاعبه ماتيس أبلين، ليخطف فريقه تعادل مثير من باريس سان جيرمان في هذا اللقاء.

ووفقاً لهذه النتيجة، يحتل باريس سان جيرمان صدارة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 33 نقطة، بينما يأتي فريق نانت في المركز السادس عشر بـ 16 نقطة.

غياب مصطفى محمد عن مباراة نانت وباريس

تشكيل باريس سان جيرمان ضد نانت اليوم

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان ضد نانت اليوم كالآتي.

في حراسة المرمى : جانلويجي دوناروما.

خط الدفاع : نونو مينديش – باشو – ماركينيوس – أشرف حكيمي.

في خط الوسط : فابيان رويز – فيتينا – جواو نيفيز.

خط الهجوم : باركولا – راموس – لي كانج.

تشكيل نانت أمام باريس سان جيرمان اليوم

حراسة المرمى: كارلجرين.

خط الدفاع: نيكولاس بالويس، كونتونز، كاستيليتو، ناثان زيزي، نيكولاس كوزا.

خط الوسط: ليبينان، شيريفيلا، دوجلاس جوميز، موسيس سيمون.

خط الهجوم: ماتيس أبلين.

وضمت مقاعد بدلاء نانت ضد باريس سان جيرمان اليوم كل من، ألبان لافون، دوفيرن، جاناجو، ماركوس كوكو، جبامين، سوربا توماس، كيلفن أميان، مولات.

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