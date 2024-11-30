التشكيل الرسمي لـ مباراة باريس سان جيرمان ضد نانت.. موقف مصطفى محمد

أسدل الستار عن التشكيل الرسمي لـ مباراة باريس سان جيرمان ضد نانت المرتقبة بينهما في بطولة الدوري الفرنسي الممتاز بهذا الموسم 2024-2025، ويستعرضه لكم الموجز فيما يلي.

ومن المقرر أن تقام مباراة باريس سان جيرمان ضد نانت، مساء يوم السبت الموافق 30 نوفمبر الجاري، هو موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد نانت في الدوري الفرنسي.

وتنطلق صافرة هذه المواجهة، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وفي الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، وعند الساعة الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي.

ونرصد لكم في الآتي، التشكيل الرسمي لمباراة باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي، وقنوات مشاهدة هذه المواجهة العالمية، وموقف الدولي المصري مصطفى محمد من المشاركة بها.

تشكيل باريس سان جيرمان ضد نانت اليوم

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان ضد نانت اليوم كالآتي.

في حراسة المرمى : جانلويجي دوناروما.

خط الدفاع : نونو مينديش – باشو – ماركينيوس – أشرف حكيمي.

في خط الوسط : فابيان رويز – فيتينا – جواو نيفيز.

خط الهجوم : باركولا – راموس – لي كانج.

مباراة باريس سان جيرمان ضد نانت

تشكيل نانت أمام باريس سان جيرمان اليوم

حراسة المرمى: كارلجرين.

خط الدفاع: نيكولاس بالويس، كونتونز، كاستيليتو، ناثان زيزي، نيكولاس كوزا.

خط الوسط: ليبينان، شيريفيلا، دوجلاس جوميز، موسيس سيمون.

خط الهجوم: ماتيس أبلين.

وجلس على مقاعد بدلاء نانت ضد باريس سان جيرمان اليوم كل من، ألبان لافون، دوفيرن، جاناجو، ماركوس كوكو، جبامين، سوربا توماس، كيلفن أميان، مولات.

استبعاد مصطفى محمد من مباراة باريس سان جيرمان ضد نانت

تم استبعاد الدولي المصري مصطفى محمد عن مباراة باريس سان جيرمان ضد نانت اليوم، دون الإعلان عن ذكر الأسباب.

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ونانت

يمكنكم مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ونانت اليوم، عبر شاشة بي إن سبورت القطرية، المسؤولة عن بث مباريات الدوري الفرنسي حصرياً في الشرق الأوسط.

قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة نانت اليوم

وضمت قائمة باريس سان جيرمان اليوم كالآتي، دوناروما، حكيمي، ماركينيوس، رويز، راموس، ديمبلي، أسينسيو، دوي، فيتينيا، لي كانج، مواني، نونو مينديس، زاير إيمري، بيرالدو، زاجي، سكرينيار، بيرالدو، سافونوف، باتشو، تيناس، وجواو نيفيز.

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