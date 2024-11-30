موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد نانت في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة لها، من أبرز المواضيع التي يهتم بها جماهير كرة القدم حاليًا، لذلك حرص موقع الموجز على أن يرصد لكم تفاصيل هذا اللقاء في هذا التقرير.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان لمواجهة منافسه نانت، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر بطولة الدوري الفرنسي لموسم 2024-2025.

ويستضيف ملعب حديقة الأمراء، مباراة باريس سان جيرمان ضد نانت، التي يبحث فيها الفريقين عن الفوز وحصد الثلاث نقاط.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد نانت

ومن المقرر أن يكون يوم السبت الموافق 30 نوفمبر الجاري، هو موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد نانت في الدوري الفرنسي.

وتنطلق صافرة هذه المواجهة، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وفي الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، وعند الساعة الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد نانت

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع ضد نانت

وياتي تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع ضد ضمك على هذا النحو

في حراسة المرمى: سافونوف

خط الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - باتشو -- نونو مينديش

خط الوسط: وارن زائيير إيمري - جواو نيفيز - فابيان رويز - فيتور فيتينيا.

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي - برادلي باركولا

تشكيل نانت ضد باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: ألبان لافونت.

خط الدفاع: كاستيليتو، كيفن دوفيرن، زيزي، كوزا.

وسط الملعب: تشيريفيلا، دوجلاس أوجستو، ليبينانت.

خط الهجوم: سيمون، ماتيس أبلين، موليه “مصطفى محمد”.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ونانت

يمكنكم مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ونانت، عبر شاشة بي إن سبورت 1، علمًا بأن الشبكة القطرية هي الناقل الحصري لمباريات الدوري الفرنسي في الشرق الأوسط.

ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 32 نقطة، فيما يقع فريق نانت في المركز العاشر، برصيد 10 نقاط.

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