كل ما تريد معرفته عن ثراء جبيل وسبب إثارتها للسوشيال ميديا

تصدر اسم الفنانة ثراء جبيل، تريند محرك البحث "جوجل" بعد احتفالها مساء أمس بحفل زفافها على الفنان الشاب مختار الديناري في حفل مليئ بالبهجة، أقيم بالولايات المتحدة الأمريكية.

ثراء جبيل

تفاصيل احتفال ثراء جبيل بحفل زفافها

ويرصد موقع الموجز أبرز التفاصيل ولمحات من حياة ثراء جبيل، جاء الحفل بعد عام من عقد قرانهما، واقتصر على حضور الأهل والأصدقاء المقربين، شهد الحفل حضور عدد من النجوم أبرزهم المخرج مجدي الهواري وزوجته دنيا عبدالمعبود، التي شاركت متابعيها على إنستجرام صورًا من الزفاف، وتألقت ثراء بفستان زفاف أبيض أنيق لامع، بينما ارتدى مختار بدلة كلاسيكية أنيقة.

ثراء جبيل ومختار الديناري

خطوبة ثراء جبيل ومختار الديناري



يُذكر أن خطوبة ثراء جبيل ومختار الديناري تمت في شهر أغسطس عام 2023، وظهرت حينها بإطلالة بسيطة وجذابة، مرتدية جامبسوت أبيض مع بعض الإكسسوارات، ومختار الديناري خريج المعهد العالي للفنون المسرحية وهو ممثل ومدرب رقص معاصر.

ثراء جبيل ومختار الديناري

محطات بارزة في حياة ثراء جبيل

ثراء جبيل، ولدت في 5 يناير 1991، هي كاتبة وممثلة مصرية وهي خريجة المعهد العالي للسينما، وحاصلة على دبلومة في السيناريو، بدأت مسيرتها الفنية بمسرحية

الملك لير مع الفنان يحيى الفخراني عام 2001، ولعبت خلالها دور ريحان.

كما مثلت في عدد من الأفلام القصيرة وعدد من مشاريع تخرج المعهد العالي للسينما، وتألقت في أدوارها الدرامية، منها شخصية "ابتهال" في مسلسل "ذات"، و"مي" في "آدم وجميلة"، وكان مسلسل "سجن النسا"انطلاقتها الحقيقية، كنا تعلمت الباليه والغناء الأوبرالي، وشاركت في أفلام عديدة مثل "1984"، "قبل الربيع"، "الكاهن"، و"رهبة"، كما حصلت على جائزة أفضل ممثلة صاعدة عام 2014 عن دورها في مسرحية "Wanted".

ثراء جبيل ومختار الديناري

شاركت ثراء في مسلسلات ناجحة مثل "نكدب لو قلنا مبنحبش"،"كفر دلهاب"، "الرحلة"، "المشوار"، "تحت الوصاية"، و"سوق الكانتو"، كما أثبتت وجودها على المسرح في أعمال مثل "يوم أن قتلوا الغناء" و"الملك لير"

مشاريع درامية مزدحمة لثراء جبيل

تواصل ثراء حاليًا تصوير مشاهدها في الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة"، الذي يدور في إطار اجتماعي شعبي، يقدم أحمد السقا شخصية نصار فتيحة، الذي تخلى عن حياة السرقة، بينما تظهر زينة بدور "حنة الطباخة" زوجته، ويلعب "طارق لطفي" دور ابن عمه "خضر فتيحة".

كما تعمل ثراء على مسلسلها الجديد "لام شمسية"، المكون من 15 حلقة، والذي يجمع نخبة من النجوم مثل أمينة خليل، أحمد السعدني، يسرا اللوزي، وصفاء الطوخي، المسلسل من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي.

ثراء جبيل ومختار الديناري

مسلسل "كل سنة مرة"

انتهت ثراء مؤخرًا من تصوير مسلسل "كل سنة مرة" مع أحمد داود، تؤدي فيه دور "هاجر" التي تجمعها قصة حب مع داود، المسلسل مكون من 10 حلقات، ويدور في إطار من التشويق والإثارة، وهو من تأليف عبدالرحمن جاويش وإخراج يحيى إسماعيل.

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