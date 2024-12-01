تحالف مصري- فرنسي يقترح إدارة وتشغيل المطارات ضمن برنامج الطروحات الحكومية

تبذل الحكومة جهودًا متسارعة للإنتهاء من خطة طرح المطارات ضمن برنامج الطروحات الحكومية، بهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات وتيسير حركة الوصول والسفر.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي، تفاصيل الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء لاستعراض مقترح مقدم من أحد التحالفات المصرية-الفرنسية للتعاون مع الحكومة في تشغيل وإدارة المطارات.

رئيس الوزراء يناقش مقترح تشغيل وإدارة المطارات

عقد رئيس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعًا لاستعراض مقترح مقدم من أحد التحالفات المصرية-الفرنسية (تحالف حسن علام – مجموعة مطارات باريس "ADP") للتعاون مع الحكومة في تشغيل وإدارة المطارات ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

رئيس الوزراء

وقال رئيس الوزراء إن مجموعة مطارات باريس واحدة من أبرز الشركات العاملة في إدارة وتشغيل المطارات في العديد من البلدان حول العالم، بما تمتلكه من خبرات تراكمية مهمة في هذا المجال.

وأعرب رئيس الوزراء عن ترحيبه بالتعاون مع المجموعة الفرنسية في مجال إدارة وتشغيل المطارات، في ضوء ما توليه الحكومة حاليًا من اهتمام بطرح المطارات للإدارة والتشغيل أمام القطاع الخاص، ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية.

مجموعة مطارات باريس تتناقس علي عروض برنامج طروحات المطارات

وأضاف رئيس الوزراء: "اتطلع إلى أن تكون مجموعة مطارات باريس واحدة من الشركات التي ستتنافس على عروض برنامج طروحات مختلف المطارات المصرية خلال الفترة المقبلة".

وكان رئيس الوزراء قد أعلن طرح المطارات المصرية للشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدًا على اهتمام الدولة بطرح المطارات المصرية للشراكة مع القطاع الخاص في الإدارة، وذلك سعيا من الدولة لتطوير المطارات لاستيعاب الطلب المتزايد، ومُقترحاً قيام القطاع الخاص بتقديم توصيات للشراكة مع الدولة في مجال الطيران المدني وتطوير خطوط الطيران.

مجموعة حسن علام تتطلع للتعاون مع الحكومة في مجال المطارات

وفي السياق ذاته، قال المهندس حسن علام، الرئيس التنفيذي لمجموعة حسن علام القابضة إن تحالف حسن علام -دي بي إيه لديه رغبة في التعاون مع الحكومة في مجال المطارات، بما يُسهم في تحقيق مستهدفات الحكومة بشأن رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات وتيسير حركة الوصول والسفر وكذا البضائع.

تواجد مجموعة مطارات باريس في مصر خلال فترة الألفينيات

وقال خافيير هورستيل نائب الرئيس التنفيذي لـ مجموعة مطارات باريس، إن مجموعة "دي بي إي" هي أحد الكيانات الرائدة في مجال إدارة المطارات، وتسعى إلى عقد شراكات طويلة الأمد مع الحكومات ومُشغلي قطاع الطيران حول العالم.

وأضاف: "نعتزم العمل على تحديث المطارات بما يتماشى مع المعايير العالمية ويُسهم في تحسين جودة الخدمات المُقدمة للمسافرين ويحقق رضاءهم، وبما يدعم كذلك الخطوط الجوية ومُشغلي الشحن، وكذا المساعدة في زيادة إيرادات المطارات.

وأضاف أن الشركة لديها شراكات بـ 26 مطارًا في 18 دولة حول العالم، كما أن الشركة كان لها وجود في مصر من خلال عملها كمشغل لعدد من المطارات خلال فترة الألفينيات.

وأوضح أن المجموعة الفرنسية استقبلت نحو 336.5 مليون مسافر خلال 2023، بالمطارات التي تتولى إدارتها وتشغيلها حول العالم.

رئيس الوزراء

وفي السياق ذاته، أشار وزير الطيران المدني إلى الدور المُهم لمجموعة مطارات باريس، باعتبارها لاعبًا دوليًا مُهمًا في إدارة وتشغيل المطارات حول العالم، موضحًا أن الشركة كان لها تعاون مع الحكومة المصرية خلال فترة سابقة في قطاع المطارات، ومعربًا عن انفتاح مصر علي صور الشراكة المختلفة مع المجموعة الفرنسية في مجال إدارة وتشغيل المطارات.

ورش عمل لمناقشة خطة طرح المطارات

ورحب وزير الطيران المدني على طلب التحالف المصري – الفرنسي بشأن عقد ورش عمل مع مسئولي وزارة الطيران المدني خلال الفترة المقبلة لمناقشة خطة طرح المطارات بصورة أكثر تفصيلًا.

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