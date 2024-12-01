متوفر.. بث مباشر مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي في الدوري (0-0)

يقدم "الموجز" خدمة لقرائه ومتابعيه، بنشر بث مباشر مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي، في إطار مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، بنسختها الحالية، والمقرر إقامتها مساء اليوم الأحد الموافق 1 ديسمبر الجاري.

بث مباشر مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي

يمكنك متابعة بث مباشر مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي، عبر موقع الموجز، حيث يسعي فريق الأهلي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، خاصة بعد تعادله ضد الاتحاد السكندري في الجولة الثالثة للبطولة.

بث مباشر مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي

مشاهدة مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي في الدوري المصري لحظة بلحظة

نهاية المباراة بين الأهلي والبنك الأهلي بالتعادل السلبي

د90+7.. إنذار اللاعب أحمد ربيع

د90+3.. رأسية سمير محمد تذهب بجوار مرمي البنك الأهلي

د90.. الحكم يحتسب 7 دقائق وقت بدل ضائع

د90.. الأهلي يكثف الضغط لتسجيل هدف الفوز ودفاع البنك المتكتل يحافظ علي شباكه

د86.. خروج أفشة ونزول سمير محمد

د85.. البلعوطي يمنع هدف مؤكد للأهلي

د82.. خروج ياو أنور ومحمد إبراهيم ونزول مصطفي عبدالرحيم ومدبولي في صفوف البنك الأهلي

د80.. البنك الأهلي يحافظ علي التعادل السلبي أمام الأهلي

د76.. الفار يلغي هدف رامي ربيعة

د75.. رامي ربيعة يسجل الهدف الأول للبنك الأهلي

د72.. ضربة ركنية للنادي الأهلي

د71.. نزول عمر كمال ورضا سليم وخروج خالد عبدالفتاح وبيرسي تاو

د70.. ركنية أخري للأهلي في محاولة لتسجيل الهدف الأول ودفاع البنك يتصدي

د67.. تصويبة كهربا تتحول لركنية

د65.. رامي ربيعة يتصدي لهجمة خطيرة للبنك الأهلي

د63..اختراق خطير لبيرسي تاو والكرة تتجاوز خط المرمي لضربة مرمي

د60.. الأهلي يستحوذ علي الكرة دون خطورة علي مرمي البنك الأهلي

د57.. انحسار اللعب وسط الملعب دون خطورة علي المرميين

د54.. سقوط كهربا إثر احتكاك وسط الملعب

د51.. تصويبه عمرو السولية يبعدها دفاع البنك الأهلي

د50.. أنور يهدر الهدف الأول للبنك الأهلي

د48.. ركنية للبنك الأهلي يبعدها دفاع الأهلي

د46.. انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

د45+3.. إنذار يحيي عطية الله

د44.. مصطفي شوبير يتصدي لانفراد ياو أنور

د41.. خروج أحمد ياسر ريان ونزول جريندو للإصابة

د40.. توقف اللعب لإصابة أحمد ياسر ريان

د37.. سقوط أحمد ياسر ريان إثر احتكاك مع مروان عطية

د35.. ياسر إبراهيم يهدر الهدف الأول للأهلي من رأسية ويطالب بركلة جزاء

د34.. البلعوطي يتصدي لانفراد بيرسي تاو

د32.. إنذار أسامه فيصل لاحتكاكه بمصطفي شوبير

د30.. تصويبه مروان عطية تصطدم بجسد كوكا

د26.. البلعوطي يتصدي لهجمة خطيرة للأهلي

د23.. انحسار اللعب وسط الملعب بلا هجمات خطيرة

د20.. تصويبة أفشة يبعدها دفاع البنك الأهلي

د17.. هجمة خطيرة لياو أنور تذهب بجوار مرمي شوبير

]15.. ركنية يحيي عطية الله يبعدها دفاع البنك

د13.. البنك الأهلي يعتمد علي الكرات الطولية لمباغتة دفاع الأهلي وربيعة يمنع هجمة خطيرة

د12.. عرضية خالد عبدالفتاح يبعدها دفاع البنك الأهلي

د11.. رأسية أحمد ياسر ريان تمر بسلام بجوار مرمي الأهلي

د8.. دفاع البنك يحافظ علي شباكه أمام الأهلي في المواجهة العاشرة للفريقين

د4.. الأهلي يضغط لتسجيل الهدف الأول بلا فرص حقيقية

د3.. شوبير يتصدي لهجمة خطيرة لهجوم البنك الأهلي

د1.. انطلاق مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي

يمكن للجماهير عبر الخدمة التي يقدمها موقع “الموجز”، متابعة بث مباشر لمباراة الأهلي ضد البنك الأهلي، ضمن مباريات الدوري المصري، لحظة بلحظة ومتابعة كافة تفاصيل اللقاء وكواليس ما قبل المباراة وما بعدها من أحداث.

بث مباشر مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي

يبدأ بث مباشر مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي، التي تنطلق مساء اليوم الأحد 1 ديسمبر2024، في الدوري المصري، والمقرر انطلاقه في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

بث مباشر مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي

يمكنك مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي، ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، عبر شاشة ontime sports، وتحديدًا عبر قناة ontime sports 1، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري المصري هذا الموسم 2024-2025..

بث مباشر الأهلي ضد البنك

تشكيل الأهلي المتوقع ضد البنك الأهلي

حراسة المرمى: مصطفي شوبير

خط الدفاع: يحيى عطية الله، خالد عبدالفتاح، رامي ربيعة، أكرم توفيق

خط الوسط: السولية ، إمام عاشور، كوكا

خط الهجوم: حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، كهربا

قائمة الأهلي المشاركة أمام البنك الأهلي

ضمت قائمة فريق النادي الأهلي لمباراته ضد نظيره البنك الأهلي كل من ..

حراسة المرمى: مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف.

الدفاع: خالد عبد الفتاح، عمر كمال عبد الواحد، يوسف أيمن، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، يحيى عطية الله، كريم الدبيس.

الوسط: أكرم توفيق، عمرو السولية، مروان عطية، محمد مجدي أفشة، عمر الساعي، أحمد نبيل كوكا، حسين الشحات، بيرسي تاو، رضا سليم.

الهجوم: سمير محمد، كهربا.

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