التشكيل الرسمي لـ ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

أعلن أرنى سلوت، المدير الفنى لـ فريق ليفربول، وبيب جوارديولا، مدرب ضيفه مانشستر سيتي، التشكيل الأساسى للمواجهة النارية المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي للموسم الحالي 2024-2025. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 31 نقطة، وفارق 8 نقاط كاملة عن السيتي حامل اللقب آخر 4 مواسم، والذي يملك رصيد 23 نقطة.

جمع ليفربول نقاطه الـ31 فى الدوري الإنجليزي الموسم الحالي، بعد خوض 12 مباراة، فاز خلالها في 10 مباريات والتعادل في لقاء والخسارة في مثله وتسجيل 24 هدفًا وتلقي 8 أهداف.

بينما مانشستر سيتي فقد فاز في 7 مباريات وتعادل مباراتين وخسر 3 مواجهات، وأحرز 22 هدفا وتلقى 17 هدفًا.

ليفربول ومانشستر سيتي

تشكيل ليفربول أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: كيليهير.

خط الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد – فيرجيل فان دايك – جو جوميز – أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: اليكسيس ماك أليستر – ريان جرافينبيرخ – دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح – كودي جاكبو – لويس دياز.

تشكيل مانشستر سيتي أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أورتيجا مورينو.

خط الدفاع: كايل ووكر – مانويل أكانجي – روبن دياز – ناثان أكي.

خط الوسط: ريكو لويس – إليكاي جوندوجان – ماتيوس نونيز.

خط الهجوم: بيرناردو سيلفا – إيرلينج هالاند – فيل فودين.

تاريخ مواجهات ليفربول ومانشستر سيتي

واجه ليفربول، نظيره مانشستر سيتي، في 172 مباراة سابقة، كان هناك تفوق واضح لكتيبة الريدز في 79 مباراة مقابل الخسارة 44 والتعادل في 49 مباراة.

وسجل لاعبو فريق ليفربول 301 هدفًا مقابل 229 لصالح مانشستر سيتي، بينما يأتي في صدارة ترتيب هدافي مباريات الفريقين الأسطورة إيان راش بواقع 15 هدفًا، يليه الثنائي كيني دالجيتش، ومحمد صلاح بواقع 11 هدفا.

ويتفوق مانشستر سيتي في القيمة التسويقية بواقع 1.26 مليار يورو مقابل 931 مليون لصالح فريق ليفربول، بينما يتصدر قائمة أغلى اللاعبين هالاند بقيمة تصل إلى 200 مليون يورو، مقابل 80 مليون للنجم الكولومبي لويس دياز.

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