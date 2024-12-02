ريهام عياد تقلب السوشيال بزفافها وصور مثيرة .. ما القصة؟

أثارت الإعلامية ريهام عياد ضجة واسعة، بعدما أعلنت أمس عن عقد قرانها مجددًا على زوجها السابق ووالد بناتها، في حفل زفاف مميز أقيم بمنطقة 6 أكتوبر، بحضور نخبة من نجوم الفن والسياسة والإعلام، وقد تصدرت أخبار زواجها محركات البحث وجعلتها محور حديث الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي، كما تصدر اسمها التريند على محرك البحث الشهير جوجل.

تفاصيل حفل زفاف ريهام عياد وأبرز الحضور

ويرصد موقع الموجز أبرز التفاصيل، عقد قران الإعلامية ريهام عياد الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، وشهد الحفل حضور الإعلاميات سناء منصور، سالي شاهين، دعاء فاروق، سهير جودة، كما أضفى الفنانان مصطفى قمر ومحمد شاهين أجواء مميزة للحفل بغنائهما مجموعة من أجمل الأغاني.

ريهام عياد وزوجها

إطلالة ريهام عياد

ظهرت ريهام بفستان زفاف أبيض عصري تميز بقصته الجذابة، مع مكياج ناعم أبرز جمالها الطبيعي، وشاركت جمهورها عبر حساباتها على السوشيال ميديا صورًا من الحفل وعلّقت قائلة:"مين هيقولي مبروك على الجواز؟، وأضافت في منشور آخر:"فرحة رجوعي لأبو بناتي، ماكنش ينفع أكمل عمري من غيره".

ريهام عياد وزوجها

معلومات عن ريهام عياد

ريهام عياد، عرفت من خلال تقديم برنامجها الناجح "القصة واللي فيها"، وكانت قد أعلنت في مايو الماضي عن انفصالها عن زوجها عبر حسابها على إنستجرام، حينها أوضحت أن الطلاق تم بناءً على رغبتها وبعد سنوات من الانفصال، مؤكدة ضرورة الإشهار سواء في الزواج أو الطلاق، لكنها فاجأت الجميع بعودتها إليه، مؤكدة أن الوقت كان مناسبًا لإعلان الطلاق والزواج بطريقة رسمية تماشيًا مع القيم الدينية.

ريهام عياد وزوجها

رحلة ريهام عياد

تعد ريهام واحدة من أبرز الإعلاميات على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تقدم محتوى مميزًا عبر برنامجها "القصة واللي فيها" الذي يبث على يوتيوب وصفحتها على فيسبوك، يركز البرنامج على كشف الحقائق التاريخية بطريقة مبتكرة تستند إلى البحث والتدقيق.

ريهام عياد حاصلة على شهادة البكالوريوس في الإعلام من جامعة القاهرة، ولدت في القاهرة وتُعد من أشهر الشخصيات الإعلامية على المنصات الرقمية، حيث تقدم محتوى يهتم بالقضايا الشائكة والمعلومات التاريخية بأسلوب جذاب.

ريهام عياد للتصوير

الإعلامية ريهام عياد انضمت مؤخراً إلى مشروع بودكاست المتحدة، الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المشروع يتضمن تقديم 17 برنامجًا مختلفًا، صُممت لتناسب جميع الفئات والأذواق، يشارك في تقديم هذه البرامج مجموعة متميزة من الإعلاميين والمؤثرين، منهم: الداعية مصطفى حسني، الإعلامي خالد عليش، الإعلامية رحمة خالد، إسلام فوزي.

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