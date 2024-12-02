تفاصيل قرار رفع الحد الأدنى للمعاشات وموعد التطبيق بالزيادة الجديدة

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، برئاسة اللواء جمال عوض، عن قرار رفع الحد الأدنى للمعاشات بالتزامن مع زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2025، في إطار تنفيذ أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، ونرصد لكم تفاصيل قرار رفع الحد الأدنى للمعاشات عبر الموجز.

تفاصيل قرار رفع الحد الادنى للمعاشات

الحد الأدنى الجديد لأجر الاشتراك التأميني: 2300 جنيه بدلاً من 2000 جنيه.

الحد الأقصى الجديد لأجر الاشتراك التأميني: 14,500 جنيه بدلاً من 12,600 جنيه.

تأثير القرار على الحد الأدنى للمعاشات

أكد اللواء جمال عوض أن هذا القرار سيسهم بشكل مباشر في رفع الحد الأدنى للمعاش ليصل إلى:

1495 جنيه شهريًا بدلاً من 1300 جنيه، للمستحقين الذين تنتهي خدمتهم اعتبارًا من 1 يناير 2025.

كما سيتم رفع الحد الأقصى للمعاش ليبلغ 11,600 جنيه بدلاً من 10,080 جنيه.

الإصلاحات القانونية لتحسين المعاشات

تأتي هذه الزيادة ضمن خطة إصلاح شاملة لنظام التأمينات الاجتماعية تهدف إلى:

تحسين قيمة المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم.

تطبيق الآلية السنوية لزيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، وفقًا للقانون رقم 148 لسنة 2019.

زيادة في المعاشات

تيسيرات لأصحاب الأعمال والشركات

لتخفيف الأعباء عن أصحاب الأعمال، وخاصة الشركات ذات العمالة الكثيفة، سيتم توفير تيسيرات لتقديم استمارات تعديل الأجور إلكترونيًا من خلال:

إسطوانة مدمجة (CD) أو فلاش ميموري تحتوي على الأرقام التأمينية وتعديلات الأجور.

تسليم البيانات لمكاتب التأمينات الاجتماعية التابعة للشركة اعتبارًا من 1 يناير 2025.

تحسين دخل المتقاعدين وتيسير الإجراءات لأصحاب الأعمال

يعد قرار رفع الحد الأدنى للمعاشات خطوة مهمة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية، بما يضمن تحسين مستوى معيشة المتقاعدين، وتوفير بيئة عمل مرنة لأصحاب الشركات والمؤسسات.

موعد صرف معاشات شهر يناير 2025

ويترقب آخرون زيادة المعاشات وفق قانون التأمينات 148 لسنة 2024 بشان زيادة المعاشات، لذا، سيرصد لكم الموجز تفاصيل معاشات شهر يناير القادم.

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن الموعد الرسمي لصرف معاشات شهر ديسمبر 2024، حيث يبدأ صرف المعاشات في أول أيام الشهر، وتحديدًا يوم الأحد 1 يناير 2025.

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